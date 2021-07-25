Стас Михайлов в Греции женил пасынка: ресторан на берегу моря и пожелания певца

Невеста тоже взяла слово: «Я жду с нетерпением завтрашнего дня и того, что будет дальше. Я ценю то, что вы соединяете много разных культур: греческую, арабскую, русскую и украинскую, — и все это связывает православная вера. Я рада, что ты со мной, моя любовь и мой лучший друг».

Напомним, с 2011 года Стас состоит в счастливом браке с Инной Пономаревой. Вместе супруги воспитывают шестерых детей: двоих общих и четверых от первых браков. Сегодня Инна Михайлова продолжает делиться с подписчиками греческим отдыхом после важного дня.