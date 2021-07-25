Стас Михайлов в Греции женил пасынка: ресторан на берегу моря и пожелания певца
Праздник прошел в тихом семейном кругу — на праздновании счастливого события в греческом ресторане на берегу моря, собрались самые близкие и родные. Молодожены Андрей и Екатерина (Кетти) встречаются уже много лет и свадьбу наметили долгое время назад, но удачно обстоятельства сложились только сейчас. Пара давно живет в Лондоне, где парень работает агентом по спортивной рекламе и консультантом по футболу.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Личный Instagram @inamikhaylova
Деталями события делилась в своем Instagram, новоиспеченная свекровь, супруга Стаса Михайлова, Инна: она сняла и тост певца: «Какова была вероятность того, что Андрей и Кетти встретятся: он из России, она из Греции, но жизнь их так распределила, Бог их свел и это не случайно — это промысел Божий», — заверил артист на русском, а Андрей перевел на английский, так как и сама невеста, и некоторые гости — иностранцы.
Невеста тоже взяла слово: «Я жду с нетерпением завтрашнего дня и того, что будет дальше. Я ценю то, что вы соединяете много разных культур: греческую, арабскую, русскую и украинскую, — и все это связывает православная вера. Я рада, что ты со мной, моя любовь и мой лучший друг».
Напомним, с 2011 года Стас состоит в счастливом браке с Инной Пономаревой. Вместе супруги воспитывают шестерых детей: двоих общих и четверых от первых браков. Сегодня Инна Михайлова продолжает делиться с подписчиками греческим отдыхом после важного дня.
Фото и видео: Instagram
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