24-25 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Максим Галкин опубликовал таинственное видео из Латвии: «Если вы видите эту публикацию, значит её выложили пришельцы, которые похитили меня, я бы по доброй воле такую бредятину не выложил. Жду публикаций: Галкина забрали инопланетяне 👽 #нашзасланец».
24 августа в Москве прошел митинг-концерт, приуроченный к 350-летию Государственного флага России. Многие звезды приняли участие в празднике на проспекте Сахарова, а Валерия и Валдис Пельш показали фотографии с Героем России, летчиком Дамиром Юсуповым, героически посадившим пассажирский лайнер на кукурузное поле.
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Сегодня участвовала в концерте, посвящённом 350-летию Государственного флага России. Этот праздник объединил всех нас, таких разных : людей различных национальностей, вероисповедания и даже политических взглядов. Чувство Родины -это именно то, что привело нас на это мероприятие. Там, наряду с артистами всех возрастов, выходили на сцену настоящие герои - ветераны Афганистана, а также люди, совершившие подвиги в мирное время. Один из них - лётчик, герой России, который совсем недавно спас жизни 234 - х человек, успешно посадив вышедший из строя самолёт. Была счастлива пожать ему его мужественную руку и выразить слова благодарности. На фото с Дамиром Юсуповым #дамирюсупов и @prigozhin_iosif #валерия #Valeriya #valeria #А321
Кристина Орбакайте провела воскресенье в компании мужа и дочери, Анита Цой поздравила супруга с бархатной свадьбой.
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Сегодня мы с любимым отмечаем "Бархатную свадьбу" - 29 лет совместной жизни. От чистого сердца поздравляю нашу дружную семью и желаю нам встречаться почаще дома, а то сегодня я в Забайкальском крае, а муж, вообще, за пределами страны. Будем поздравлять друг друга и поднимать бокалы с шампанским в видео Messenger. 😅❤🥂 #приветПетрович #бархатнаясвадьба #29
Сыну Валерии Артемию Шульгину исполнилось 25 лет. Певица и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, посвятили имениннику трогательные строки. «Дорогой мой любимый мальчик! @artemynik Поздравляю себя с тем, что в этот день ты у меня родился, и тебя, конечно же, с Днем рождения! В тебе много прекрасных качеств: ты умный, красивый, ответственный, талантливый, трудолюбивый, умеющий дружить, щедрый, но самое главное - ты очень добрый и сердечный, всегда готовый прийти на помощь. Я тебя бесконечно люблю и уважаю. Я чувствую, как постепенно ты, как старший, становишься нашей семейной опорой, на тебя всегда и во всем можно положиться. Очень хочу пожелать тебе крепчайшего здоровья, дальнейшего развития в профессии, достижения в ней новых высот, выдержки, мудрости, любви и семейного счастья (радостно осознавать, что в этой части ты теперь в надёжных Наташиных руках)».
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Дорогой и любимый наш сынок! Поздравляю тебя, маму и всю нашу семью с твоим юбилеем, 25- летием. Ты основательный, надежный, честный и сильный. Горжусь, а порой и наслаждаюсь твоими способностями и трудолюбием. Впервые в жизни я почувствовал, что вся наша семья может рассчитывать на такого парня, как ты, и с тобой мы не пропадём. Здоровья, терпения и сдержанности. Я в тебя верю! #валерия @valeriya @artemynik #valeria #юбилей #25лет #деньрождения #valeriya
Свой день рождения также отметил сын Софии Ротару Руслан Евдокименко.
Светлана Бондарчук и Сергей Харченко провели выходные на даче.
Юлия Ковальчук покоряет SUP-борд, а Полина Гагарина мотивирует подписчиков зажигательным видео с уличной тренировки.
Дима Билан показал, как готовится к юбилейному вечеру Игоря Крутого, который пройдет в воскресенье, 25 августа, в рамках фестиваля «Новая волна» в Сочи.
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения.
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Любимый муж♥️ @zimamoscow Сегодня день твоего рождения и мне сложнее всего, сказать тебе тут и в живую слова моей любви к тебе... Потому что, никакое слово не заменит всех моих объятий, поцелуев, той ласки и нежности, которую я к тебе испытываю. С каждый годом мы становимся взрослее в нашем браке, умнее, терпимее, хотя конечно умеем быть сумасшедшими подростками с огненными страстями, итальянскими разборками и мы по прежнему горим смотря друг на друга. Я искренне рада, за все твои успехи, мне всегда есть чем гордиться и приводить тебя в пример другим😍👍 Я желаю, чтобы все твои задумки осуществлялись.. Будь всегда в хорошем настроении, радуй нас своей заботой, своим теплом и прекрасным чувством юмора, а мы в ответ с детьми, будем всегда радовать тебя ♥️ Пусть наша с тобой жизнь будет счастливой. Я хочу, чтобы тебе всегда было комфортно со мной, а наша семья становилась больше♥️💋 Продумывая каждый шаг в своей жизни ты помни, что я всегда на твоей стороне. Твоя Команда 🙌☺️
Наталья Штурм показала, как выглядела тринадцать лет назад: «Наткнулась на прошлое фото 2006 года. А второе фото... позавчерашнее. 13 лет разницы. Что изменилось? Ну, радость всех мужчин, бюст увеличился ☺️, зубки голливудский блеск и роскошь приобрели. А вот взгляд... Такого восторга, влюбленности, веры, безудержного счастья не сделать никаким тюнингом. Все хорошо в своё время. И я много умею и знаю. А вот как сохранить ТОТ взгляд сама не знаю и вам не расскажу, увы».
Алена Свиридова показала редкое фото взрослых сыновей, а Марина Газманова опубликовала архивное фото с маленькой дочкой.
Юлия Савичева призналась, что балует дочку: «Какие же дети хитрые. С какой лёгкостью они находят брешь в психологии родителей и совершенно безошибочно пользуются ею. Муж говорит, что я балую Аню. Ну как балую, просто долго не могу чего-то запрещать. Она сердится, топает ножками и делает очень жалостливый вид. Потом садится на пол и устраивает сидячую забастовку. Это так мило, что устоять просто невозможно! ☺️ Даже к более строгому (хотя думала, будет наоборот) отцу - нашла свой подход: подходит, берёт за руку, гладит и смотрит в глаза, от чего, видимо, мужское сердце тает за секунды. 🤔 Вы тоже балуете детей? Вас баловали? Ну вот как быть?».
Младшей дочке Елены Кулецкой исполнился год.
Ольга Бузова станцевала в компании Тимура Батрутдинова и Марины Краев под свой новый хит.
Анастасия Макеева рассказала о погружении в Северный Ледовитый океан.
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Ну сколько было споров на счёт моего скромного погружения в Северный Ледовитый океан на Северном полюсе 🤪 Друзья,я писала ,что мне экипаж сказал ,что я единственная за все известные рейсы ☝️погрузилась дважды за раз в океан на отметке 90 гр широты ,не вообще в океан ,не вообще в холодную воду ,а именно на Северном полюсе 😜Это раз 👌 Далее,соленая Вода замерзает при температуре -2 и это факт.Далее я покажу фото ,как посреди океана я стою у самого днища ледокола и нигде нет воды ,ибо толщина льда 2,5 метра 😱А там где прорубь,там на малом ходу работают беспрерывно винты и не дают застыть воде😝иначе она покрывается коркой за 10 минут ☝️Так вот и благодаря ледоколу и службам ,что рядом и отгоняли льдины от нас 😂и было осуществлено купание.😜 Собственно так😘Со всего рейса из 300 человек окунулись 15 я была вторая под бурные аплодисменты зрителей и журналистов 😌 Кстати для купания я выбрала купальник слитный 😂ну в надежде,что будет теплее,но теплее не было ,зато я была весьма в нем элегантна ,но переживала ,чтоб не быть похожей на котика и не стать внезапно кушаньем косатки 😂😂😂😂Косатки благо были ко мне равнодушны ,а вот все зрители оценили его по достоинству.Хоть лето умчалось в неизвестном направлении ,русская женщина 😂всегда найдёт ,где выгулять свою обновку✌️🥰Вот у меня их ещё 3 этой марки @vbikini_world 🤔куда же теперь мне отправиться 😂😂😂😂чтоб все продемонстрировать?Соблазнилась на примерку на дому и быструю доставку,а доставили 🤪и они так понравились ,что накупила целую кучу и теперь 😂вся в думах,где ещё успеть поплавать 😂😂😂😂Ваши варианты ????А потом я расскажу ,куда ещё один все же успела надеть😜😘 #доброеутро #полярникиxxiвека #северныйполюс #купальники #купаемся
Мария Кожевникова порадовала фолловеров танцами сыновей.
А как вы провели выходные?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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