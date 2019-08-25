24-25 августа: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сыну Валерии Артемию Шульгину исполнилось 25 лет. Певица и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, посвятили имениннику трогательные строки. «Дорогой мой любимый мальчик! @artemynik Поздравляю себя с тем, что в этот день ты у меня родился, и тебя, конечно же, с Днем рождения! В тебе много прекрасных качеств: ты умный, красивый, ответственный, талантливый, трудолюбивый, умеющий дружить, щедрый, но самое главное - ты очень добрый и сердечный, всегда готовый прийти на помощь. Я тебя бесконечно люблю и уважаю. Я чувствую, как постепенно ты, как старший, становишься нашей семейной опорой, на тебя всегда и во всем можно положиться. Очень хочу пожелать тебе крепчайшего здоровья, дальнейшего развития в профессии, достижения в ней новых высот, выдержки, мудрости, любви и семейного счастья (радостно осознавать, что в этой части ты теперь в надёжных Наташиных руках)».