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Жертв нет: самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Утром 15 августа в Раменском районе Московской области экстренно приземлился пассажирский лайнер, следовавший из Жуковского в Симферополь.

Утром 15 августа аэробус А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил экстренную посадку с убранными шасси в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. На борту авиалайнера находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, причиной аварийной ситуации стал отказ двигателей самолета из-за попадания в них птиц.

Благодаря высокопрофессиональным действиям летчиков удалось избежать жертв. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин с ювелирной точностью выполнили посадку в поле, находящемся в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Известно, что к медикам обратились 55 человек, в том числе 17 детей. По сообщению РИА Новости, несмотря на разлив топлива на месте приземления самолета, пожара удалось избежать. Черные ящики аэробуса также не пострадали и будут переданы в Международный Авиационный Комитет для расследования причин происшествия.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса выразили в своих блогах восхищение слаженной работой экипажа, сохранившего 233 жизни. «Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолёт с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина! 👏🏻👏🏻👏🏻 Самолёт летел из Москвы, при взлёте в двигатели попала стая птиц», — рассказал Максим Галкин.

«Спасибо командиру корабля Дамиру Юсупову и всем членам экипажа которые проявили фантастическое мастерство при аварийной посадке лайнера на кукурзное поле в Жуковском и спасли 233 жизни!!!» — написала Елена Воробей.

«Все живы! Пилоты настоящие герои!!!» — прокомментировал Гарик Харламов.

Николай Басков уверен, что Дамир Юсупов достоин звания Героя России: «Это пилот Дамир Юсупов, которому просто обязаны присвоить звание герой России. Сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолёт без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле 👏🏼👍🏻Спасибо, Великий пилот».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube/Россия 24

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