Жертв нет: самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Утром 15 августа аэробус А321 «Уральских авиалиний», выполнявший рейс U6178 Москва—Симферополь, совершил экстренную посадку с убранными шасси в кукурузном поле неподалеку от аэропорта Жуковский. На борту авиалайнера находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По предварительным данным, причиной аварийной ситуации стал отказ двигателей самолета из-за попадания в них птиц.
Благодаря высокопрофессиональным действиям летчиков удалось избежать жертв. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин с ювелирной точностью выполнили посадку в поле, находящемся в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Известно, что к медикам обратились 55 человек, в том числе 17 детей. По сообщению РИА Новости, несмотря на разлив топлива на месте приземления самолета, пожара удалось избежать. Черные ящики аэробуса также не пострадали и будут переданы в Международный Авиационный Комитет для расследования причин происшествия.
Многие звезды отечественного шоу-бизнеса выразили в своих блогах восхищение слаженной работой экипажа, сохранившего 233 жизни. «Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолёт с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина! 👏🏻👏🏻👏🏻 Самолёт летел из Москвы, при взлёте в двигатели попала стая птиц», — рассказал Максим Галкин.
«Спасибо командиру корабля Дамиру Юсупову и всем членам экипажа которые проявили фантастическое мастерство при аварийной посадке лайнера на кукурзное поле в Жуковском и спасли 233 жизни!!!» — написала Елена Воробей.
«Все живы! Пилоты настоящие герои!!!» — прокомментировал Гарик Харламов.
Николай Басков уверен, что Дамир Юсупов достоин звания Героя России: «Это пилот Дамир Юсупов, которому просто обязаны присвоить звание герой России. Сегодня он спас 233 жизни, сумев мастерски посадить самолёт без шасси с отказавшим двигателем прямо на кукурузном поле 👏🏼👍🏻Спасибо, Великий пилот».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Global Look Press
Видео: YouTube/Россия 24
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!