Жертв нет: самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Благодаря высокопрофессиональным действиям летчиков удалось избежать жертв. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин с ювелирной точностью выполнили посадку в поле, находящемся в четырех километрах от взлетно-посадочной полосы. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам. Известно, что к медикам обратились 55 человек, в том числе 17 детей. По сообщению РИА Новости, несмотря на разлив топлива на месте приземления самолета, пожара удалось избежать. Черные ящики аэробуса также не пострадали и будут переданы в Международный Авиационный Комитет для расследования причин происшествия.

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса выразили в своих блогах восхищение слаженной работой экипажа, сохранившего 233 жизни. «Какие молодцы пилоты! В сложнейших условиях отказа обоих двигателей смогли посадить самолёт с убранными шасси и полными баками в кукурузное поле и сохранить жизни всех 226 пассажиров и экипажа. Настоящий профессионализм, выдержка и героизм Дамира Юсупова и Георгия Мурзина! 👏🏻👏🏻👏🏻 Самолёт летел из Москвы, при взлёте в двигатели попала стая птиц», — рассказал Максим Галкин.