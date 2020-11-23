23 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Певица Валерия нарвалась на жесткую критику после того, как порекомендовала подписчикам приготовить кашу по ее фирменному рецепту. «Друзья, вы часто просите размещать информацию, которая была бы интересна большинству. Поесть все любят, поэтому решила поделиться с вами рецептом своей наилюбимейшей каши, которую для себя открыла только два года назад. А вот и сам рецепт. Сегодня готовим максимально полезную и очень вкусную амарантоваую кашу на миндальном молоке. Благодаря содержанию сквалена, насыщающего клетки кислородом, амарант повышает иммунитет и помогает быстрее выздороветь при простудных и воспалительных заболеваниях, поэтому сейчас добавлять такой продукт в свой рацион актуально, как никогда!», — написала артистка в блоге. Следом она перечислила ингредиенты: семена амаранта, молоко миндальное без сахара, вода, банан, орех пекан.
«Из всего перечисленного могу найти воду и банан», «Таких названий даже не знаю», «Супер, у нас таких продуктов нет в продаже, ну кроме бананов», «Лера, дела так плохи, что и вы начали готовить на публику? Не ваш уровень», «Для меня это звучит как брамбулеты на петеяровом масле», — прокомментировали публикацию Валерии.
Альбина Джанабаева поделилась забавным видео. «А мы уже слепили снеговика, и съели, а вы чем полезным занимались?», — подписала она ролик.
«Ну раз я вам так нравлюсь без какого-либо макияжа, то ловите», — подписала Мария Кожевникова честное селфи, за которое собрала массу комплиментов.
Актриса Екатерина Волкова показала фото из своего садикового детства. «Хорошей всем недели! А вы уже придумали как и где будете встречать Новый год ? Выучили стихотворение или песенку для Дедушки Мороза?», — поинтересовалась она у поклонников.
Милла Йововоич показала фото подросшей милашки-дочки Ошиан.
Нюша устроила зажигательные танцы с подругой, нарядившись в оригинальное боди.
Стас Костюшкин показал фото. где позирует в оригинальном образе. «Звезды российской эстрады , в 2022 году. Костюшкин отработал корпорат за еду», — подписал он снимок. Многие поклонники пришли к выводу, что на фото он похож на Андрея Малахова.
Модель Елена Кулецкая показала невероятной красоты природы. Красавица прокатилась на сноуборде среди многометровых сосен.
Кети Топурия вышла замуж за Льва Деньгова (Павла Гузбанда). Влюбленные показали фото с торжества.
Младшей дочери фигуристки Ирины Слуцкой Кире исполнился год. «Отметили сразу четырьмя зубами», — похвасталась спортсменка и показала фото своей маленькой именинницы.
Иван Охлобыстин показал свой заснеженный двор с уже наряженной и сверкающей елкой. «Зима», — подписал он снимок.
Юлия Меньшова показала, как выглядела в начале карьеры.
Надежда Бабкина показала, как проводит свободное время с внуками. «А вот так мы провели воскресный день — в подготовке к рождественским колядкам. К нам с удовольствием присоединилась Ханна, педагог моих внуков по английскому языку. С большим интересом и радостью она приобщалась к русским традициям!», — подписала народная артистка фото.
Рита Дакота показала фото из своего детства в нарядном платье и фото дочери Мии в том же платье. «Мия нашла мое старое платье 1992 года, которое мама хранила как реликвию, и теперь ходит в нем! Старинное, жутко колючее, синтетическое платье начала девяностых, папа привез его из командировки, и оно стоило кучу денег. Ни у кого такого не было, только у Ритушки. 1992/2020: кому больше идет? Миюхе или мне? Похожи?», — поинтересовалась выпускница «Фабрики звезд» у подписчиков.
Фото и видео: Instagram Риты Дакоты, Юлии Меньшовой, Ивана Охлобыстина, Ирины Слуцкой, Льва Деньгова, Елены Кулецкой, Стаса Костюшкина, Нюши, Миллы Йововоич, Екатерины Волковой, Марии Кожевниковой, Альбины Джанабаевой, Валерии
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