23 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Певица Валерия нарвалась на жесткую критику после того, как порекомендовала подписчикам приготовить кашу по ее фирменному рецепту. «Друзья, вы часто просите размещать информацию, которая была бы интересна большинству. Поесть все любят, поэтому решила поделиться с вами рецептом своей наилюбимейшей каши, которую для себя открыла только два года назад. А вот и сам рецепт. Сегодня готовим максимально полезную и очень вкусную амарантоваую кашу на миндальном молоке. Благодаря содержанию сквалена, насыщающего клетки кислородом, амарант повышает иммунитет и помогает быстрее выздороветь при простудных и воспалительных заболеваниях, поэтому сейчас добавлять такой продукт в свой рацион актуально, как никогда!», — написала артистка в блоге. Следом она перечислила ингредиенты: семена амаранта, молоко миндальное без сахара, вода, банан, орех пекан.

«Из всего перечисленного могу найти воду и банан», «Таких названий даже не знаю», «Супер, у нас таких продуктов нет в продаже, ну кроме бананов», «Лера, дела так плохи, что и вы начали готовить на публику? Не ваш уровень», «Для меня это звучит как брамбулеты на петеяровом масле», — прокомментировали публикацию Валерии.

Альбина Джанабаева поделилась забавным видео. «А мы уже слепили снеговика, и съели, а вы чем полезным занимались?», — подписала она ролик.