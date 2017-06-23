Воспоминания о выпускном, фотографии детей, любимые книги — все, чем порадовали звезды в эту пятницу, смотрите в нашем дайджесте

Алика Смехова прокатилась верхом. Елена Ваенга осваивает новый вид транспорта. Катя Лель поделилась фотографией с любимым супругом с праздника друзей. Валерия укатила на дачу: «Недельный отпуск. Наслаждаюсь свободой. Сама езжу за продуктами, с удовольствием хлопочу по хозяйству - в Москве бытовыми вещами практически не занимаюсь, времени нет, а на даче - в радость». Юлия Барановская уехала с детьми в Рим.

В эту пятницу многие российские звезды побывали на концертах, посвященных выпускникам. Тина Канделаки поделилась селфи с Вячеславом Манучаровым и Анной Семенович. Денис Клявер поздравил сына-выпускника. А Сергей Лазарев, Екатерина Волкова и Вера Брежнева показали, как они выглядели в том возрасте.

Алена Свиридова рассказала о любимом авторе: «Сомерсет Моэм один из моих самых любимых писателей. Я самонадеянно считаю его своим другом. Пользуясь тем, что он уже не может мне отказать в дружбе. Просто у нас с ним удивительно совпадают взгляды на жизнь. Записные книжки - возможность поговорить. С юмором, самоиронией, просто и без пафоса, как и следует общаться друзьям».

Любовь Толкалина призналась, что не привыкла читать книги, но пытается. Судя по фото, сейчас она изучает «Божественную комедию» Данте Алигьери: «В детстве я очень мало читала. Не приучена как то была читать. В моей семье все работали от рассвета до заката, и лежать на диване с книгой называлось - филонить, и порицалось. До "встречи с книгой" я дожила сравнительно недавно. Читаю я медленно, вдумчиво и это для меня нелегкий труд. Я буквально приучаю себя читать каждый день. Ставлю будильник на полчаса раньше. Вокруг кровати стопками стоят книги и ждут своей очереди. Раньше я думала, вот я состарюсь и доберусь до вас. А теперь иногда предпочитаю добраться до центра на метро, чтобы почитать по дороге. Данте я читала в юности, но видимо нужно было дожить почти до 40, для того, чтобы в полной мере осознать слова "земную жизнь дойдя до половины, я очутился в сумрачном лесу" и далее приключения)))) а приключенья мне всего милей на свете))))))))))))».

Лолита Милявская обеспокоена новым законом, предусматривающим штрафы и другие санцкии за «мат».