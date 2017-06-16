Ругаетесь дома? Они придут к вам! Точнее — за вами. В Госдуме рассматривают закон о брани в семье

Часто те, кому привелось жить во времена СССР, с ностальгией вспоминают, какими вежливыми были советские граждане. Возможно, именно ностальгия по светлому прошлому преследовала членов Комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, когда те рекомендовали принять в первом чтении законопроект, который вернет санкции за нецензурную брань и прочие виды «дебоширства» в квартирах.

Особенно от семейных склок страдают дети. По информации главы МВД Владимира Колокольцева, 60% случаев насилия над ними совершаются родственниками, поэтому новый закон пойдет на пользу, прежде всего, подрастающему поколению. Также его принятие предоставит полицейским, которых вызывают соседи буйных членов общества, больше полномочий: на данный момент стражи порядка ничего не могут сделать, если у пострадавших не обнаруживается следов насилия.

Авторы поправок считают, что выиграют и члены семей, в которых часто звучат бранные слова. Скандалы «отрицательно влияют на воспитание несовершеннолетних, создают нервозную обстановку в местах проживания и нахождения граждан, вызывая у них чувство незащищенности».

Если закон будет принят, те граждане, кто позволит себе лишнее в семье, смогут получить штраф от 1 до 5 тысяч рублей либо обязательные работы на срок до 80 часов в зависимости от степени вины, либо до 15 суток ареста, передает «Российская Газета».

Противники закона говорят о нарушении права на неприкосновенность личной жизни, а также вероятность наговоров на неугодных соседей, мужей или жен.