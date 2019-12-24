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23 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото Елизаветы Боярской и Максима Матвеева

О том, как знаменитости провели день, читайте в нашем дайджесте.

Елизавета Боярская показала фото с друзьями и мужем.

Ирина Пегова отправилась в театр в качестве зрителя.

Настасья Самбурская уходит в отпуск: «Мы с бандой завершили сезон в этом году, в Калининграде! Ждём в следующем году вас, дорогие наши, любимые зрители».

Нонна Гришаева продолжает трудиться: «И снова Эллочка сегодня и завтра)».

Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) показала фото с сестрой: «Систер! Не спрашивайте пожалуйста какой Инстаграм у Сафины, он все равно закрытый и она добавляет только знакомых».

Мария Погребняк похвасталась семейной фотографей с отдыха: «Наша Yeezy банда. Мои парни фанаты этих кросс».

Мама Тимати показала забавное видео с внучкой: «И такая дребедень целый день!»

Бар Рафаэли показала, как выглядела в детстве: «Красота — это незнание».

Яна Поплавская с дочерью мужа позируют в зимних нарядах: «Давайте начнем приманивать снег! Новый Год на носу, а снега нет! Предлагаю выставлять самые новогодние и снежные фотографии! А то у нашей Погоды "Снега Зимой не допросишься"».

Ольга Кабо опубликовала снимок в стильном пуховике: «Где же ты, ЗИМА???? Хоть вспомнить, что такое настоящий снег... Как на севере, в Мурманске это было.. Скучаю...»

Анна Нетребко показала зимнее фото с Юсифом Эйвазовым: «После целого месяца тяжелой и ответственной работы для нас обоих - мы снова вместе- с любимыми не расставайтесь», — написала она.

Фото и видео: instagram

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