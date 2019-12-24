23 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Елизавета Боярская показала фото с друзьями и мужем.

Ирина Пегова отправилась в театр в качестве зрителя.

Настасья Самбурская уходит в отпуск: «Мы с бандой завершили сезон в этом году, в Калининграде! Ждём в следующем году вас, дорогие наши, любимые зрители».

Нонна Гришаева продолжает трудиться: «И снова Эллочка сегодня и завтра)».

Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) показала фото с сестрой: «Систер! Не спрашивайте пожалуйста какой Инстаграм у Сафины, он все равно закрытый и она добавляет только знакомых».

Мария Погребняк похвасталась семейной фотографей с отдыха: «Наша Yeezy банда. Мои парни фанаты этих кросс».

Мама Тимати показала забавное видео с внучкой: «И такая дребедень целый день!»