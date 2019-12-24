23 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Елизавета Боярская показала фото с друзьями и мужем.
Ирина Пегова отправилась в театр в качестве зрителя.
Настасья Самбурская уходит в отпуск: «Мы с бандой завершили сезон в этом году, в Калининграде! Ждём в следующем году вас, дорогие наши, любимые зрители».
Нонна Гришаева продолжает трудиться: «И снова Эллочка сегодня и завтра)».
Микелла Абрамова (дочь певицы Алсу) показала фото с сестрой: «Систер! Не спрашивайте пожалуйста какой Инстаграм у Сафины, он все равно закрытый и она добавляет только знакомых».
Мария Погребняк похвасталась семейной фотографей с отдыха: «Наша Yeezy банда. Мои парни фанаты этих кросс».
Мама Тимати показала забавное видео с внучкой: «И такая дребедень целый день!»
Бар Рафаэли показала, как выглядела в детстве: «Красота — это незнание».
Яна Поплавская с дочерью мужа позируют в зимних нарядах: «Давайте начнем приманивать снег! Новый Год на носу, а снега нет! Предлагаю выставлять самые новогодние и снежные фотографии! А то у нашей Погоды "Снега Зимой не допросишься"».
Ольга Кабо опубликовала снимок в стильном пуховике: «Где же ты, ЗИМА???? Хоть вспомнить, что такое настоящий снег... Как на севере, в Мурманске это было.. Скучаю...»
Анна Нетребко показала зимнее фото с Юсифом Эйвазовым: «После целого месяца тяжелой и ответственной работы для нас обоих - мы снова вместе- с любимыми не расставайтесь», — написала она.
Фото и видео: instagram
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