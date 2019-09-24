«Девочка очень похожа на Вас»: поклонники Яны Поплавской шокированы ее сходством с дочерью мужа

Новые фото и видео в блоге Яны Поплавской, на которых запечатлены радиоведущий Евгений Яковлев и его дочь, удивили поклонников актрисы.

«Мне одной кажется, что дочка очень похожа на Вас, Яночка?», «Ямочка на подбородке, взгляд, улыбка. Генетика — тонкая наука», «И смех похож!!!», «Одно лицо, ну если не докапываться. Глаза точно. Только я не могу понять, я думала это внучка», «Сначала подумала, что она в детстве», «Я наверное сейчас напишу странность, но мне кажется, Яна, Лиза похожа на вас маленькую, красную шапочку», «Удивительно!!! Наверное вам посчастливилось встретить свою духовную семью — ведь таких совпадений просто так не бывает», «Это на самом деле общая дочка?», — обсуждают они в комментариях.