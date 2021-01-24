23-24 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

На свой странице в Instagram телеведущая Юлия Барановская опубликовала несколько фото и видео в Stories, показав как кардинально сменила имидж. Теперь у звезда роскошная грива из рыже-медных кудрей в стиле Аллы Пугачевой. Селебрити сделали яркий макияж с акцентом на глазах — на веки ей нанесли сиреневый пигмент.

Юлия не единственная в эти выходные решила сменить имидж. Певица Asti изменила цвет и длину волос и стала обладательницей пышного удлиненного каре с прядями цвета холодного блонда.

Мария Погребняк и Мария Горбань устроили эффектные фотосессии на отдыхе, показав безупречные фигуры в купальниках. За правильность постановки кадра отвечали их дети.