23-24 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
На свой странице в Instagram телеведущая Юлия Барановская опубликовала несколько фото и видео в Stories, показав как кардинально сменила имидж. Теперь у звезда роскошная грива из рыже-медных кудрей в стиле Аллы Пугачевой. Селебрити сделали яркий макияж с акцентом на глазах — на веки ей нанесли сиреневый пигмент.
Юлия не единственная в эти выходные решила сменить имидж. Певица Asti изменила цвет и длину волос и стала обладательницей пышного удлиненного каре с прядями цвета холодного блонда.
Мария Погребняк и Мария Горбань устроили эффектные фотосессии на отдыхе, показав безупречные фигуры в купальниках. За правильность постановки кадра отвечали их дети.
Оксана Самойлова и Джиган с детьми снова отправились на Мальдивы. Семья остановилась на роскошной вилле, на которой уже успели провесил эффектную фотосессию.
Илья Авербух отправился на тренировочную площадку, где заснял, как катается на скейтборде его сын. Под видео тренер трогательно написала: «Гордость переполняет, когда вижу, как сын @martin_averbukh преодолевает страх в стремлении быть лучше! Желаю всем всегда находить внутренние силы для того, чтобы «дропнуть»! ;)».
Пока Саша Плющенко устроил себе отдых дома, его звездная мама Яна Рудковская по традиции провела вечер выходного дня на балете в Большом театре. К ней присоединилась ее подруга и крестная малютки-сына Арсения Наталья Якимчик.
Анастасия Костенко и экс-супруг Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов отправились на день рождения к таинственной незнакомке, которой нет в Instagram. К торжеству также присоединился певец Jony. Он исполнил несколько своих хитов, пока звездные гости танцевали. К фото и видео Анастасия добавил: «Талантливые люди — талантливы во всем. Ещё раз с Днем Рождения нашу прекрасную именинницу. Вечер выдался душевным и волшебным».
К слову недавно мы писали, как Мирослава Карпович снова провела выходные с детьми Павла Прилучного. 34-летняя звезда сериала «Папины дочки» пытается наладить контакт с детьми 33-летнего звезды «Мажора».
Фото и видео: Instagram
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