22-летняя дочь Кадырова возглавила Министерство культуры Чечни
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @ayshatkadyrova
Старшая дочь Рамзана Кадырова 22-летняя Айшат заняла пост министра культуры Чечни. Ранее она была замминистра культуры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Сам глава Чечни назвал назначение своей дочери «взвешенным решением», которое основано на предложении главы Минкульта Чечни Хож-Бауди Дааева, и отметил, что, несмотря на молодой возраст, у девушки есть немалый опыт работы на руководящих должностях.
«Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами», — написал в своем личном блоге спикер республиканского парламента Магомед Даудов.
Это действительно так — до того как Айшат Кадырова решила начать политическую карьеру, девушка возглавляла модный Дом Firdaws, который предлагает стильную одежду для верующих мусульманок, созданную с учетом традиций. Бренд был основан в 2009 году супругой Рамзана Кадырова.
Попробовала себя девушка и в качестве ресторатора. В 2020 году она открыла ресторан Paris, который находится в центре Грозного, в здании бывшей государственной библиотеки. Сам Кадыров поддерживает начинания своей дочери, а ресторан Айшат можно было увидеть в его официальном Instagram.
Фото: Instagram