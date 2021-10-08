22-летняя дочь Кадырова возглавила Министерство культуры Чечни

Старшая дочь Рамзана Кадырова 22-летняя Айшат заняла пост министра культуры Чечни. Ранее она была замминистра культуры. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сам глава Чечни назвал назначение своей дочери «взвешенным решением», которое основано на предложении главы Минкульта Чечни Хож-Бауди Дааева, и отметил, что, несмотря на молодой возраст, у девушки есть немалый опыт работы на руководящих должностях.

«Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьется еще более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами», — написал в своем личном блоге спикер республиканского парламента Магомед Даудов.