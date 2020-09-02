Рамзан Кадыров назначил 21-летнюю дочь первым замминистра культуры Чечни и обосновал свое решение

Назначение старшей дочери Рамзана Кадырова, 21-летней Айшат Кадыровой, на престижную государственную должность первого заместителея министра культуры республики обещает стать одной из главных новостей сентября. О своем решении глава Чечни сообщил в своем Twitter и назвал причины этого шага.

«Назначение Айшат на новую должность - это твердо взвешенное решение. Несмотря на свои молодые годы, она имеет богатый опыт руководства самыми сложными и масштабными проектами, в том числе и в области культуры. На протяжении последних лет она успешно возглавляла модный дом Firdaws, коллекции которого ценятся и вызывают восхищение широкой аудитории во многих странах. Здесь Айшат уже выполнила огромную работу, показывая через искусство всему миру наши прекрасные обычаи, традиции, раскрывая неповторимый образ чеченской женщины», - пояснил отец девушки.

Рамзан Ахматович упомянул большой вклад, который Айшат внесла в дело развития филармонии Чеченской Республики, ее помощь начинающим и действующим артистам, ансамблям эстрады.

Старания Айшат Кадыровой в профессиональной деятельности отмечены медалью «За заслуги перед Чеченской Республикой», ее она получила в марте текущего года.

«Решение о ее назначении принято, учитывая все перечисленные факторы, а также исходя из соответствующей инициативы дорогого брата, министра культуры ЧР Хож-Бауди Дааева. Выслушав его мнение о новом кандидате, я подписал указ. Уверен, что Айшат Рамзановна, будучи внучкой нашего Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отлично знает смысл и цену словам своего любимого дедушки: "Без культуры нет нации". Я знаю, что она ярко выраженная сторонница пути возрождения истинных чеченских ценностей и со всей серьезностью и ответственностью подойдет к выполнению новых обязанностей. Убежден, что Айшат справится с поставленными задачами», - подытожил отец и пожелал удачи дочери.