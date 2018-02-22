22 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Алексей Ягудин поздравил жену с годовщиной: «Прошло ровно 2 года, но 2 года или 22, да и вообще, свадьба, не имеет особого значения! Главное, что мы вместе».
Анастасия Волочкова похвасталась подарками от мужчин: «Прекрасные дары от прекрасного поклонника. Это не может не восхищать! Это счастье, когда мужчины моей жизни меряются размерами букетов и красотой цветов, интересными подношениями и поступками».
Анастасия Стоцкая поздравила маму с днем рождения: «Мамочка любимая! Самая красивая #61».
Ляйсан Утяшева поделилась милым видео с мужем и детьми:
Татьяна Навка учит дочку кататься на горных лыжах: «В спортивной семье спортивные дети».
Анна Седокова пытается разговаривать с сыном: «Мама, ну скажи Мама! А он смеется и смотрит так на тебя. Он сказал свое первое "Мама" ровно в 6 месяцев, на свой День Рождения и все. Теперь, только постоянно смеется после этого слова )))) Ничего, я подожду».
Игорь Николаев тоскует по дочери: «Скучаю по тебе, моя любимая сладкая взрослая дочка @julianikolalalaeva, скучаю по квадратику солнца в нашем бассейне, и мечтаю, чтобы наша семейка как можно раньше собралась вместе!) Приезжай, как только твоя работа позволит, поиграешь со своей младшей сестрtнкой!)».
Эвелина Бледанс поделилась раритетной фотографией — бекстейдж с Филиппом Киркоровым с мюзикла «Метро»: «Давненько это было».
Молодая мама Анастасия Трегубова вышла в свет с мужем: «А вы любите оперу, как любим ее мы? Поездка в Милан не может для нас обойтись без посещения театра Ла Скала. Получили большое количество ярких эмоций от оперы Джузеппе Верди "Симон Бокканегра"».
Маша Шумакова пожаловалась на лишний вес (который никак не отразился на ее селфи): «За месяц путешествий +5кг! Это, конечно, страшный секрет, но негоже пиццу пастой заедать, да и прятать шоколадки под подушку. Все мои хваленные навыки живого, полезного питания на время испарились». Решать проблему актриса планирует с помощью детокс-процедур и диетической пищи, в дальнейшем — возвращении к сбалансированному, полезному питанию.
Ирина Пегова показала стройную фигуру.
Любовь Толкалина похвасталась идеальным шпагатом дочери: «Продолжаю рассказывать об ассанах. Итак-Хануманассана! Лучшая поза для встречи рассвета. Семимильными шагами движемся в сторону радости и счастья! Дорогие ханжи- листаем мимо и терпим....».
Дана Борисова оправдалась за скандал с «древнейшей профессией»: «Могу сказать, что фото, которые выложены в сеть, естественно, мои (люблю свою фигуру,особенно верхнюю часть, а не морщинистые коленки), рассылала, но не с той целью, в которой обвиняют и не хочу "каяться" и оправдываться в том, чего не было, а вот пошлые тексты и переписка, разумеется, фэйк, и выгодны тем, кто МЕЧТАЕТ УВИДЕТЬ МЕНЯ В СРЫВЕ. Но! Не дождетесь! Я Трезвая, зато проверила кто настоящие друзья, кто не поверил желтой прессе, кто поддержал».
Алсу опубликовала редкое фото. Екатерина Стриженова разместила в блоге важное сообщение:
МЧС РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - НА МОСКВУ И ОБЛАСТЬ НАДВИГАЕТСЯ САМОЕ НАСТОЯЩЕЕ АРКТИЧЕСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ - ТЕМПЕРАТУРА УПАДЕТ НИЖЕ МИНУС ДВАДЦАТИ. ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ БУДУТ, ПО ПРОГНОЗАМ, САМЫМИ ХОЛОДНЫМИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 50 ЛЕТ.Мы то с вами можем утеплиться,а вот ПТИЦАМ может грозить голодная смерть. Орнитологи бьют тревогу: в этом году очень много птиц, которые должны были улететь-остались!Дрозды-рябинники, чёрные дрозды, скворцы...Они остались в силу изменения климата и необычно тёплой первой половины зимы.Теперь их спасение в наших руках. Чем больше мы будем кормить,тем больше птиц выживет.Я уже кормушку приготовила..... #СпасёмНашихПтиц
Фото: instagram