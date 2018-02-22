22 февраля: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Игорь Николаев тоскует по дочери: «Скучаю по тебе, моя любимая сладкая взрослая дочка @julianikolalalaeva, скучаю по квадратику солнца в нашем бассейне, и мечтаю, чтобы наша семейка как можно раньше собралась вместе!) Приезжай, как только твоя работа позволит, поиграешь со своей младшей сестрtнкой!)».

Эвелина Бледанс поделилась раритетной фотографией — бекстейдж с Филиппом Киркоровым с мюзикла «Метро»: «Давненько это было».

Молодая мама Анастасия Трегубова вышла в свет с мужем: «А вы любите оперу, как любим ее мы? Поездка в Милан не может для нас обойтись без посещения театра Ла Скала. Получили большое количество ярких эмоций от оперы Джузеппе Верди "Симон Бокканегра"».

Маша Шумакова пожаловалась на лишний вес (который никак не отразился на ее селфи): «За месяц путешествий +5кг! Это, конечно, страшный секрет, но негоже пиццу пастой заедать, да и прятать шоколадки под подушку. Все мои хваленные навыки живого, полезного питания на время испарились». Решать проблему актриса планирует с помощью детокс-процедур и диетической пищи, в дальнейшем — возвращении к сбалансированному, полезному питанию.

Ирина Пегова показала стройную фигуру.

Любовь Толкалина похвасталась идеальным шпагатом дочери: «Продолжаю рассказывать об ассанах. Итак-Хануманассана! Лучшая поза для встречи рассвета. Семимильными шагами движемся в сторону радости и счастья! Дорогие ханжи- листаем мимо и терпим....».

Дана Борисова оправдалась за скандал с «древнейшей профессией»: «Могу сказать, что фото, которые выложены в сеть, естественно, мои (люблю свою фигуру,особенно верхнюю часть, а не морщинистые коленки), рассылала, но не с той целью, в которой обвиняют и не хочу "каяться" и оправдываться в том, чего не было, а вот пошлые тексты и переписка, разумеется, фэйк, и выгодны тем, кто МЕЧТАЕТ УВИДЕТЬ МЕНЯ В СРЫВЕ. Но! Не дождетесь! Я Трезвая, зато проверила кто настоящие друзья, кто не поверил желтой прессе, кто поддержал».

Алсу опубликовала редкое фото. Екатерина Стриженова разместила в блоге важное сообщение: