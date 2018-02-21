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Дана Борисова призналась, что предлагает интим да деньги

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Фото из Instagram Даны Борисовой
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В Сети всплыла недавняя переписка 41-летней Даны Борисовой с одним из ее новых любовников.

Дана Борисова не раз за последнее время признавалась, что устала от одиночества и мечтает найти новую любовь. Она намекала, что активно ходит на свидания, но сегодня выяснилось, что эти встречи имеют любопытное продолжение.

В распоряжении портала Super.ru оказались скриншоты недавней переписки Даны с одним из новых любовников из Владикавказа. Она отправила мужчине несколько интимных снимков, а также сделала недвусмысленное предложение о повторной ночной встрече. «Я денег хочу и секса», — заявила Борисова своему собеседнику.

Более того, Дана прямо сказала любовнику, чтобы он пригласил еще пару своих друзей, чтобы ее поездка получилась более выгодной для всех сторон.

Журналисты издания дозвонились до самой экс-телеведущей, и на просьбу прокомментировать информацию она ответила: «Ну и что?». Пока неизвестно, как именно в Сети появились эти скрины и секс-фото Борисовой.

Фото: Instagram

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