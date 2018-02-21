Дана Борисова призналась, что предлагает интим да деньги

Дана Борисова не раз за последнее время признавалась, что устала от одиночества и мечтает найти новую любовь. Она намекала, что активно ходит на свидания, но сегодня выяснилось, что эти встречи имеют любопытное продолжение.

В распоряжении портала Super.ru оказались скриншоты недавней переписки Даны с одним из новых любовников из Владикавказа. Она отправила мужчине несколько интимных снимков, а также сделала недвусмысленное предложение о повторной ночной встрече. «Я денег хочу и секса», — заявила Борисова своему собеседнику.

Более того, Дана прямо сказала любовнику, чтобы он пригласил еще пару своих друзей, чтобы ее поездка получилась более выгодной для всех сторон.