Дана Борисова призналась, что предлагает интим да деньги
Дана Борисова не раз за последнее время признавалась, что устала от одиночества и мечтает найти новую любовь. Она намекала, что активно ходит на свидания, но сегодня выяснилось, что эти встречи имеют любопытное продолжение.
В распоряжении портала Super.ru оказались скриншоты недавней переписки Даны с одним из новых любовников из Владикавказа. Она отправила мужчине несколько интимных снимков, а также сделала недвусмысленное предложение о повторной ночной встрече. «Я денег хочу и секса», — заявила Борисова своему собеседнику.
Более того, Дана прямо сказала любовнику, чтобы он пригласил еще пару своих друзей, чтобы ее поездка получилась более выгодной для всех сторон.
❤️🙏🙏Привет,мои любимые😘,простите за все обиды,гордость,своеволие и дурные поступки,которые совершила😳Особенно прошу прощения у любимой мамочки #екатеринаивановна 😘,любимой доченьки @polinaaxenova2007 ❤️❤️❤️и у тебя @nikita_lushnikov 🙏,за неверие и неблагодарность.А сама я Вас всех прощаю)))))Много кого могу указать 😂😂😂Фотограф @ruslangromov , make-up and hair @sazhnovaaa ,платье @fusionboutique ))#данаборисова #ледисовершенство☂️ #яверю🙏 #прощенноевоскресенье🙏🏻
Журналисты издания дозвонились до самой экс-телеведущей, и на просьбу прокомментировать информацию она ответила: «Ну и что?». Пока неизвестно, как именно в Сети появились эти скрины и секс-фото Борисовой.
Фото: Instagram