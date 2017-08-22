22 августа: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Ляйсан Утяшева и Павел Воля наслаждаются последними деньками отпуска. Дженнифер Лопес показала нежное фото с любимым мужчиной. Николай Басков и Виктория Лопырева приступили к съемкам романтического видео:
Максим Галкин показал свои владения:
Дима Билан отобедал с коллегой: «Заглянул на обед к патриарху шоубизнеса Филиппу Киркорову в Анапе и зарядился, надеюсь и зарядил позитивом! Завтра у Фила концерт в Геленджике, а у меня сегодня!!! Ждем!». Ирина Шейк развлекается с подругами в бане.
Алена Апина показала фото с мамой. Анна Шульгина тоже показала детское фото и решила избавиться от локонов: «Решила под мальчика подстричься. Боязно, но мастер решительно включил страшную бритву и уже..... #аннашульгина #нахренволосы #психанула»
Екатерина Андреева наслаждается временем, проведенным с «ее капитаном».
Эвелина Бледанс справилась со страхом: «Можете меня поздравить- я избавилась от своей странной фобии — езды на велосипеде. Надеюсь мне перестанет сниться сон как я в ужасе мчу на велосипе в горы.... До супер-езды мне еще далеко, но я почти не сьрасываю ноги на землю. Может завести свой велик?! Если подарят».
Настя Каменских показала красивую грудь на фото в купальнике. Мускулистая Бритни Спирс показала комплекс упражнений:
Ирина Хакамада поделилась эмоциями после вечернего купания:
Фото: instagram.com