О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Ляйсан Утяшева и Павел Воля наслаждаются последними деньками отпуска. Дженнифер Лопес показала нежное фото с любимым мужчиной. Николай Басков и Виктория Лопырева приступили к съемкам романтического видео:

Дима Билан отобедал с коллегой: «Заглянул на обед к патриарху шоубизнеса Филиппу Киркорову в Анапе и зарядился, надеюсь и зарядил позитивом! Завтра у Фила концерт в Геленджике, а у меня сегодня!!! Ждем!». Ирина Шейк развлекается с подругами в бане.

Алена Апина показала фото с мамой. Анна Шульгина тоже показала детское фото и решила избавиться от локонов: «Решила под мальчика подстричься. Боязно, но мастер решительно включил страшную бритву и уже..... #аннашульгина #нахренволосы #психанула»