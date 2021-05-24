22-23 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @sasha_savelieva / Instagram
На минувшей неделе звезды активно экспериментировали с образами. Саша Савельева примерила парик, превратившись в Мальвину. Катя Лель вместо привычного нежно-розового примерила ярко-красный цвет волос. Наталья Сенчукова нарастила искуственные пряди.
Наталья Бочкарева, напротив, опубликовала максимально естественное селфи. Ее поддержала Екатерина Андреева, которая находится в путешествии. Елена Летучая показала яркий образ и длинные стройные ноги.
Показала себя и Алла Пугачева - в расслабленном виде, в саду:
Супруг Примадонны, Максим Галкин, показал как их дети готовят необычный салат:
Андрей Григорьев-Аполлонов воссоединился с бывшей супругой, из-за ухода которой долгое время не находил себе места. «Попросила подвезти! Отказать не смог», - похвастался он совместным селфи.
Анна Седокова поделилась «самолетной романтикой». Нино Нинидзе сфотографировалась с Максимом Виторганом в лифте.
Юлия Меньшова поздравила красавицу-дочь:
Анна Михалкова поделилась уютной фотографией. Алена Свиридова похвасталась своей уютной летней комнатой.
Катерина Шпица наслаждается прогулками по цветущему саду. Екатерина Стриженова похвасталась букетом:
Наталья Водянова наслаждается прогулками с подросшей дочкой. Юлия Такшина гордится возмужавшим сыном. Владимир Пресняков тоже гордится старшим наследником. А Наталья Подольская любое свободное время - даже между примерками - проводит с малышом.
Фото: Instagram
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