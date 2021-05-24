22-23 мая: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

На минувшей неделе звезды активно экспериментировали с образами. Саша Савельева примерила парик, превратившись в Мальвину. Катя Лель вместо привычного нежно-розового примерила ярко-красный цвет волос. Наталья Сенчукова нарастила искуственные пряди.

Наталья Бочкарева, напротив, опубликовала максимально естественное селфи. Ее поддержала Екатерина Андреева, которая находится в путешествии. Елена Летучая показала яркий образ и длинные стройные ноги.

Показала себя и Алла Пугачева - в расслабленном виде, в саду: