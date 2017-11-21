О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Андрей Малахов поделился «отцовской» фотографией: «Когда живешь в новом режиме: babydaddy». Максим Виторган поделился фотографией сына и своими размышлениями: «Разъехались с утра пораньше кто куда: кто-то в президенты, кто-то на репетицию, а кто-то на тренировку в бассейн! И, похоже, последний выбор самый правильный! Ведь ходить и на эти "как бы выборы", и в театр — себя обманывать (во втором случае, правда, есть шанс получить удовольствие); не ходить — себя обкрадывать (в первом случае, правда, все украдено уже давно, а ты можешь только расписаться, что не возражаешь). Так что, самое правильное — плавать! Ведь пока ты плывешь, нет никаких выборов и театров, государств и их гребанных интересов всегда заканчивающихся большой или локальной войной друг с другом или со своими гражданами. Пока ты плывешь, ты не можешь бегать сворой и лаять, дружно брызгая слюной, то на одного, то на другого. Пока ты плывешь, ты один. Тебе ни с кем не надо попадать в ногу. Не надо подстраивать частоту и глубину дыхания под плывущих где-то рядом. Ты один на один с собой и с мирозданием. А из следов цивилизации — только плавки! Так что, будем плавать и верить, что когда-нибудь жабры, утерянные в процессе эволюции, восстановятся и мы вернемся в Мировой океан. И заткнемся уже наконец».

Курбан Омаров рассказал о прекрасном подарке, который ему сделала Ксения Бородина: «Мужчине для полного счастья просто необходима дочь. Только дочь сможет научить папу обращаться с женщиной — понимать ее настроение, взгляды, намеки, предугадывать желания и потакать капризам». Муж Ани Лорак поделился нежным снимком со своей малышкой: «Когда ты болеешь, тебе просто нужно чудо».

Яна Рудковская опубликовала забавное видео в блоге своего сына: