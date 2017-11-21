21 ноября: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Филипп Киркоров и Кристина Орбакайте готовят секретный проект: «Мы кое-что мутим #скороновыйгод».
Хайди Клум показала, как готовятся к праздникам в ее семействе: «Моя мама готовит печеньки с Лу и Йозаном... кажется, скоро Рождество».
Андрей Малахов поделился «отцовской» фотографией: «Когда живешь в новом режиме: babydaddy». Максим Виторган поделился фотографией сына и своими размышлениями: «Разъехались с утра пораньше кто куда: кто-то в президенты, кто-то на репетицию, а кто-то на тренировку в бассейн! И, похоже, последний выбор самый правильный! Ведь ходить и на эти "как бы выборы", и в театр — себя обманывать (во втором случае, правда, есть шанс получить удовольствие); не ходить — себя обкрадывать (в первом случае, правда, все украдено уже давно, а ты можешь только расписаться, что не возражаешь). Так что, самое правильное — плавать! Ведь пока ты плывешь, нет никаких выборов и театров, государств и их гребанных интересов всегда заканчивающихся большой или локальной войной друг с другом или со своими гражданами. Пока ты плывешь, ты не можешь бегать сворой и лаять, дружно брызгая слюной, то на одного, то на другого. Пока ты плывешь, ты один. Тебе ни с кем не надо попадать в ногу. Не надо подстраивать частоту и глубину дыхания под плывущих где-то рядом. Ты один на один с собой и с мирозданием. А из следов цивилизации — только плавки! Так что, будем плавать и верить, что когда-нибудь жабры, утерянные в процессе эволюции, восстановятся и мы вернемся в Мировой океан. И заткнемся уже наконец».
Курбан Омаров рассказал о прекрасном подарке, который ему сделала Ксения Бородина: «Мужчине для полного счастья просто необходима дочь. Только дочь сможет научить папу обращаться с женщиной — понимать ее настроение, взгляды, намеки, предугадывать желания и потакать капризам». Муж Ани Лорак поделился нежным снимком со своей малышкой: «Когда ты болеешь, тебе просто нужно чудо».
Яна Рудковская опубликовала забавное видео в блоге своего сына:
Анна Седокова показала «секси-мамочку»:
Когда познакомилась с парнем и между вами ( как я там в своей песне пою ? Химия 😎) И вдруг он такой - а у тебя дети есть ? И ты такая ... 😂😂😂 #ЯжеМать ❤️
Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)
Максим Фадеев рассказал о своем хобби: «Я много времени посвятил Додзё. И могу сказать, что самое главное в боевых искусствах — это внутренняя концентрация всех энергий в один ручей. И тогда... Ты непобедим. (Стоя на берегу реки, Учитель сказал: "Все уходит, как эти воды, всякий день и всякую ночь". Конфуций)». Татьяна Навка показала силу в зале.
Полина Гагарина раскрыла секрет своей лысой головы:
Равшана Куркова наслаждается домашним уютом. А Анжелика Варум и Леонид Агутин отправились в отпуск:
Фото: instagram