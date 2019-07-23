21-летняя дочь Умы Турман и Итана Хоука вышла в свет в тесном корсете и «мужском» пиджаке

На днях в Лос-Анджелесе состоялась премьера нового фильма знаменитого режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде», который представили Марго Робби, Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо.

Оценить фильм пришли многие знаменитости, в том числе дочь Умы Турман и Итана Хоука Майя. Она выбрала стильный наряд: крайне женственный корсет, едва прикрывающий грудь, и «мужской» пиджак, который создавал контраст, «приглушая» утрированную сексуальность.