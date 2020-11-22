21-22 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Instagram
У отечественных звезд выходные выдались насыщенными из-за многочисленных путешествий и радостному событию: в Россию наконец-то пришла долгожданная зима.
Светлана Бондарчук отправилась с мужем в жаркий Дубай. Там знаменитая блондинка с супругом наслаждаются отдыхом и,конечно же, компанией друг друга.
Мария Кожевникова вместе со своей семьей тоже отправилась в путешествие. Но, правда не в жаркую страну, а в один из городов нашей большой страны - Валдай. Там актриса со своими детьми весело проводила досуг. Они собирали клюкву в лесу и катались на квадроциклах.
«Пока все на Мальдивы, мы на Валдай! Здесь нереальная красота!», - написала российский политический деятель.
А вот Леонид Агутин остался на выходных в Москве и ничуть не пожалел об этом. Артист отправился на прогулку в заснеженный лес возле дома. А его супруга Анжелика Варум тоже приверженица активного образа жизни, певица любит заниматься спортом и даже делает это в воскресенье.
Оксана Самойлова с дочками решили устроить фотосессию.
«Недавно я подумала,что мои девочки уже никогда не будут такими маленькими и пусть на память у нас останутся эти профессиональные фото. Тем более они полностью отражают суть наших взаимоотношений. Это три моих хвостика,которые всегда со мной,хотят все, как у меня и вообще были бы не против быть мной. Настоящие мамины дочки,самая настоящая любовь и самая прочная связь которая может быть между родителями и детьми. Я профессиональная мама девочек и горжусь этим», - написала знаменитая многодетная мамочка.
К слову, недавно мыписали, что семья Джигана и Оксаны Самойловой наслаждается отдыхом на Мальдивах, куда они отправились в сопровождении многочисленных родственников.
Фото и видео: Instagram
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