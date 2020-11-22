21-22 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Кожевникова вместе со своей семьей тоже отправилась в путешествие. Но, правда не в жаркую страну, а в один из городов нашей большой страны - Валдай. Там актриса со своими детьми весело проводила досуг. Они собирали клюкву в лесу и катались на квадроциклах.

«Пока все на Мальдивы, мы на Валдай! Здесь нереальная красота!», - написала российский политический деятель.