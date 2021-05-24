20 шурупов и две спицы в спине: почему дочь Елены Воробей могла остаться инвалидом

Поклонники юмористки Елены Воробей знают: ее дочь проходила лечение в Германии. София могла на всю жизнь остаться инвалидом из-за запущенной стадии сколиоза, которая обнаружилась не сразу. В рамках шоу «Звезды сошлись» 17-летняя девушка раскрыла подробности своего состояния.

«У меня был очень сильный сколиоз, и просто в какой-то момент, я помню то было летом, у меня начала болеть спина. Я в течение дня гуляла, приходила домой, ложилась спать, и когда тело расслаблялось, начинала болеть спина. И так из раза в раз. Я понимала, что то что-то ненормальное, не просто так. Я сказала об этом маме. И мы как раз тогда собирались ехать в Германию. Мама предложила там сходить к врачу. Мы приехали, и нам сказал врач, что он ничем нам не поможет», - поделилась она.

О том, что у дочери серьезные проблемы со спиной, звездная мама даже не догадывалась. Каждый год перед школой девочка проходила диспансеризацию. Присутствуя на очередном осмотре, Елена Воробей увидела, что позвоночник сильно искривлен. До того момента София ни на что не жаловалась, а мешковатая одежда, модная у подростков, маскировала возможные признаки болезни.

Врачи были бессильны из-за того, что организм еще был растущим - необходимо было выждать год. Через год, сделав операцию, хирурги буквально спасли девочку от инвалидности, вставив ей в позвоночник 20 шурупов и две спицы. Сейчас у нее все хорошо, и она даже занимается спортом.