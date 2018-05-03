15-летняя дочь Елены Воробей госпитализирована в Германии

Актриса Елена Воробей поделилась с поклонниками грустной новостью. Ее дочь-подросток София сейчас находится в больнице в Германии. Никаких подробностей о состоянии девочки артистка не сообщила, однако поделилась с фолловерами своими эмоциями.
«Доченька моя, держись! Все будет хорошо, я знаю, я верю!» — написала Елена в микроблоге.
Напомним, дочь у Елены родилась от бизнесмена Игоря Константиновича. Мужчина был тогда женат на другой, однако от ребенка не отказался и всячески помогал артистке. «Соня носит мою фамилию. Я сказала Игорю, что иду оформлять свидетельство о рождении дочери, он ответил: «Хорошо», а сам при этом находился в другом городе. В графе «отец» у Сони написано: «Игорь Константинович, со слов матери», — рассказывала звезда в одном из интервью.
Фото: Instagram