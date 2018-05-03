15-летняя дочь Елены Воробей госпитализирована в Германии

Напомним, дочь у Елены родилась от бизнесмена Игоря Константиновича. Мужчина был тогда женат на другой, однако от ребенка не отказался и всячески помогал артистке. «Соня носит мою фамилию. Я сказала Игорю, что иду оформлять свидетельство о рождении дочери, он ответил: «Хорошо», а сам при этом находился в другом городе. В графе «отец» у Сони написано: «Игорь Константинович, со слов матери», — рассказывала звезда в одном из интервью.

Фото: Instagram