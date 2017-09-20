Тутта Ларсен показала красавца-сына, Николай Басков стал бруталом, Сергей Лазарев раскритиковал памятник Калашникову — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Певица Жасмин приобщает дочь к культуре отца: «Стена деятелей еврейской общины. Тут мой папочка, а однажды, надеюсь, буду и я #Маргарита #шанатова», — написала мама в блоге малышки. Любовь Толкалина поделилась нежной фотографией: «Как мне сказала Даша Михалкова, оказывается Сегодня - день дочерей! Дочечки - самый сладкий подарок судьбы. Подруги и помощницы».

Юлия Меньшова показала «изнанку телевидения»: «Как меня всегда забавляет "обратная сторона" телевизионного глянца. За пределами павильона почти всегда нечто вроде разгара ремонта или стройки. Атмосфера — цыганский табор на выезде. А ты начепурилась, и пробираясь на каблуках сквозь провода и строительный мусор, аккуратно несешь подол, чтобы не прихватить на него краску или вековую пыль, вплываешь в другую реальность, и такая: "добрый вечер, дорогие друзья" Аплодисменты, свет, музыка! А буквально в 2 метрах, за стеной — другая реальность».

Екатерина Волкова наслаждается прекрасными видами: «Спасибо любимой работе за возможность увидеть красоту, которую подарила нам природа и жизнь».

Алексей Воробьев порадовал фанаток обнаженным торсом, а Николай Басков вслед за Дмитрием Маликовым примерил «брутальный» образ.

Филипп Киркоров поблагодарил близких за оказанную ему поддержку и доверие: