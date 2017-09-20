20 сентября: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Юлия Николаева похвасталась походкой своей дочери: «Походка от бедра от Ники Николаевой. Урок первый».
Тутта Ларсен показала красавца-сына и пожаловалась на его поведение:
Вчера было родительское собрание. 🙈😭 Выяснилось, что мальчик игнорит домашние задания (в школе временно не работает электронный дневник, а в бумажный он не записывает) и ухитрился за неделю заработать только по одному русскому 3 двойки. Нашли один выход: оставлять на продленку до 18.00, чтобы всю домашку делал на месте. Но тогда - до свидания все внешкольные активности :(. И не уверена, что это сработает. Не знаю, как у него вызвать желание учиться, брать на себя ответственность. А вы как решаете вопрос? Сил уже нет моих. #ларсики#лукакрут#тренермоихнервов#подросточек
Публикация от Tutta Larsen, Тутта Ларсен (@larsentut)
Певица Жасмин приобщает дочь к культуре отца: «Стена деятелей еврейской общины. Тут мой папочка, а однажды, надеюсь, буду и я #Маргарита #шанатова», — написала мама в блоге малышки. Любовь Толкалина поделилась нежной фотографией: «Как мне сказала Даша Михалкова, оказывается Сегодня - день дочерей! Дочечки - самый сладкий подарок судьбы. Подруги и помощницы».
Сергей Лазарев возмутился памятнику Калашникову:
Не могу промолчать... это отвратительно ставить в центре столицы такой памятник. Человек с Автоматом в руках! Вся власть так заботится о психологическом состоянии детей , постоянно вводя новые запреты, И тут же ставят памятник Калашникову с Автоматом в центре! Чему учим детей? Воевать? Делать эту картинку Нормой!? Не хватает эмоций выразить негодование. да, я понимаю, что мы гордимся таким изобретением, как автомат Калашникова и никто не против поставить памятник Михаилу Калашникову, НО, ведь не в центре Москвы, да еще такой некрасивый памятник!!! Это , на мой взгляд, Перебор!!! Задача устрашить? Ну тогда, выполнена на 5! Смотреть страшно ! Я не против памятника, но на мой взгляд , для такого памятника выбрано неправильное место! P.s. Спасибо, что в противовес хоть создаются такие парки, как "Зарядье" !
Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)
Юлия Меньшова показала «изнанку телевидения»: «Как меня всегда забавляет "обратная сторона" телевизионного глянца. За пределами павильона почти всегда нечто вроде разгара ремонта или стройки. Атмосфера — цыганский табор на выезде. А ты начепурилась, и пробираясь на каблуках сквозь провода и строительный мусор, аккуратно несешь подол, чтобы не прихватить на него краску или вековую пыль, вплываешь в другую реальность, и такая: "добрый вечер, дорогие друзья" Аплодисменты, свет, музыка! А буквально в 2 метрах, за стеной — другая реальность».
Екатерина Волкова наслаждается прекрасными видами: «Спасибо любимой работе за возможность увидеть красоту, которую подарила нам природа и жизнь».
Алексей Воробьев порадовал фанаток обнаженным торсом, а Николай Басков вслед за Дмитрием Маликовым примерил «брутальный» образ.
Филипп Киркоров поблагодарил близких за оказанную ему поддержку и доверие:
Мне повезло — за долгую творческую жизнь, благодаря вам, моим поклонникам, я был удостоен множества почетных званий и получил десятки, даже сотни всевозможных наград, премий и призов. Каждый из них памятен по-своему, каждый из них подтверждает ту беззаветную преданность творчеству, самоотверженное служение искусству которые передались мне от родителей и высочайший профессионализм команды, которая все эти годы идет вместе со мной. Вчера в моей любимой, родной Варне, в которой прошло детство, в которой я знаю каждый уголок, улочку, дом, в городе, в котором родился мой отец Бедрос, произошло событие, о котором я буду рассказывать детям и внукам. Я благодарен моим болгарским поклонникам за инициативу, которая нашла отклик у чиновников. Я благодарен жителям Варны за столь высокую честь — стать почетным гражданином этого уютного и красивого города. И я рад, что этот момент со мной разделили самые близкие люди — папа Бедрос и любимые дети Мартин и Алла-Виктория.
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
Фото: instagram.com