О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Ольга Кабо поделилась радостью: «Вот, и закончились гастроли с #мастеримаргарита по Татарстану, меня ждет семья, моя Москва... Завтра в 7-20, сразу с самолета, мчусь на прямой эфир». Анна Хилькевич поделилась фотографией с коллегами из «Универа».

Юлия Высоцкая похвасталась стройными ногами, а Тина Канделаки — спортивной фигурой. Полина Гагарина показала, как избавлялась от «беременного» веса: