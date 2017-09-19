19 сентября: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Ольга Кабо поделилась радостью: «Вот, и закончились гастроли с #мастеримаргарита по Татарстану, меня ждет семья, моя Москва... Завтра в 7-20, сразу с самолета, мчусь на прямой эфир». Анна Хилькевич поделилась фотографией с коллегами из «Универа».
Юлия Высоцкая похвасталась стройными ногами, а Тина Канделаки — спортивной фигурой. Полина Гагарина показала, как избавлялась от «беременного» веса:
Анита Цой — поделилась правилами для новичков:
Доброе утро, друзья! ☺️ Как вы относитесь к спорту? 🏋🏼 Путь к красивому телу всегда тернист. Как человек, который уже начал свое фитнес-путешествие, дам вам несколько советов, которые помогут добиться успеха и избежать травм. 1. Делайте разминку перед каждой тренировкой. Она поможет вам разогреть мышцы и обойтись без травм и растяжений. 2. Воздействуйте на весь организм в целом и не дифференцируйте нагрузки. Упор только на одну часть тела приведет к визуальному несовершенству и ярко выраженному дисбалансу в силе тех или иных мышц. 3. Не ждите моментальных результатов! Они будут, но не на следующий день и даже не через неделю. 4. Увеличивайте нагрузки постепенно. Не стоит с самого начала взваливать на себя непомерную ношу и проводить в зале по 15 часов. Это бессмысленно и ни к чему хорошему не приведет. 5. Не голодайте! Мышцам нужен "строительный" материал, а постоянное сидение на кефире и яблоках чревато нервными срывами и обмороками. Бурый рис, гречка, творог, нежирные сорта мяса, овощи, фрукты и так далее - все это должно стать неотъемлемой частью вашего рациона. #АнитаЦой #AnitaTsoy #AnitaTsoi #зож #худеемвместе #худеем #мотивация #худеемправильно #спорт #красивоетело #фитнес
Публикация от Анита Цой (@anita.tsoy_health.beauty)
Дима Билан показал интерьер в своей квартире. Инна Маликова прокомментировала скандал с сумкой:
Вот она! Из-за чего весь сыр-бор!)) Моя любимая Birkin, которая стала популярнее меня за эти дни 🤦🏼♀😂 До последнего я не хотела поднимать эту тему. Ну, право, наша семья всегда была в стороне от любых, даже незначительных скандалов. Но будучи втянутой уже по уши, решила прокомментировать из первых уст ситуацию с якобы обманутой мной покупательницей. Не так давно я первый раз в жизни продала через проверенный многими моими подругами комиссионный магазин свою сумку. (О чем уже сто раз конечно пожалела 🙈). Сумку я приобрела достаточно давно, поэтому при расставании я, естественно, отдала ее на реставрацию. Далее между магазином и покупателем произошло недопонимание. Такое, к сожалению, иногда бывает 😏. Когда я об этом узнала, то сама вышла на покупателя, чтобы разобраться в ситуации, но с первого раза мне это не удалось. В итоге покупательница обратилась в СМИ, которые сразу написали, что "Инна Маликова обманщица". В настоящий момент с девушкой мы этой на связи, у неё нет ко мне претензий. Надеюсь, все уже выдохнут с этой историей, но каждый сделает урок. Я-то уж точно.
Публикация от Инна Маликова (@innamalikova)
Лолита Милявская поделилась своими проблемами:
Маргарита Шор поблагодарила семью Пугачевых-Галкиных за гостеприимство: «Спасибо за чудесный праздник. Гарри и Лиза». А ее мама — показала, как ее девочка развлекалась с Гномом Гномычем:
Игорь Николаев показал семейное фото. А Анастасия Волочкова с дочкой исполнили забавный танец:
Катя Лель отмечает 43-летие: «00 часов, после поздравления моего любимого мужа с Др, жду звонки с поздравлениями от своей любимой семьи- мамули и сестренки и вдруг входят мои дорогие с шариками, тортом от мамули и с подарками!!! Какое счастье, что Вы есть у меня!!! Будьте всегда рядом, здоровы и счастливы!!! Люблю вас бесконечно!!!»
Фото: instagram.com