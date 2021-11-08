20 млн рублей на кону: Полина Гагарина нашла новый способ не делиться бизнесом с экс-супругом
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Фото: @isxakov
Несмотря на то, что доходы Исхакова, пусть и не маленькие, были существенно ниже того , что зарабатывала Полина, Дмитрий может претендовать на немалую долю имущества, в том числе фирму Гагариной, под которой она записывает песни.
Однако она решила подстраховаться – и с 3 ноября в компании появился новый учредитель, адвокат Полины, который внес уставный капитал в размере 20 миллионов рублей.
Как рассказал изданию «Комсомольская правда» юрист Евгений Бранецкий, это было сделано умышленно.
«До этого Полина Гагарина была титульным собственником 100% доли в этой компании, т.е. ее единственным участником, то сейчас за счет появления второго участника и увеличения уставного капитала ее доля в фирме снизилась со 100% до мизерного показателя в 0,05%. И если экс-супруг все-таки подаст иск в суд о разделе компании, то ему достанется уже не 50%, а всего 0,025%. Фактически, это способ не делить фирму после развода и лишить мужа рычагов влияния. С такой долей он попросту не сможет управлять организацией», – заявил специалист.
Правда, и Исхакову есть, чем ответить – это нарушает его права, и сделку можно оспорить. Однако есть и другой нюанс:
«Если бывший муж подаст иск в суд о разделе компании и станет сособственником доли, певице будет очень невыгоден его выход из компании. Несмотря на то, что экс-супруг получит в управлении очень маленькую долю и не сможет руководить, в случае выхода ему должны будут выплатить внушительный денежный эквивалент в размере рыночной стоимости его доли», – заявил адвокат, отметив, что такой вариант развития событий будет выгоден Исхакову и невыгоден Гагариной.
Фото: Instagram, Global Look press