Органы опеки проверяют условия проживания Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова
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Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Дмитрий Исхаков хочет составить максимально подробный график, в котором будут прописаны все встречи, отпуска и другие нюансы совместного времяпрепровождения с ребенком.
Заседание по этому делу состоится 3 ноября, а 25 октября в Тверской суд поступил отзыв на заявление Дмитрия — теперь органы опеки проверяют условия проживания родителей девочки в соответствии со стандартной процедурой.
Тем временем люди из окружения пары поделились со «СтарХитом» подробностями их отношений. Как отметила подруга Гагариной, жалобы Исхакова не имеют под собой оснований.
«Исхаков определенно готовит почву под раздел имущества, всячески выставляя себя жертвой. Вопросы по финансам еще не решены, он сам это подтвердил в интервью Собчак. Делить, кстати, им точно есть что: Полина зарабатывала концертами, съемками, рекламой — все это считается нажитым в браке, помимо недвижимости, которую они покупали вместе. Конечно, доходы Исхакова были в разы меньше, а часть проектов, не будем говорить, что большинство, он к тому же имел благодаря жене-певице. Никаких препятствий в общении с дочкой она никогда не чинила, Дима сам постоянно выкладывает Мию в Инстаграм. Но постоянно жалуется то на одно, то на другое. К примеру, что не может входить в дом Гагариной, когда она в отъезде — но это нормально, в конце концов, это больше не его жилье», — заявила она.
Фото: Global Look press, Instagram