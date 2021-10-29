Органы опеки проверяют условия проживания Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова

Дмитрий Исхаков хочет составить максимально подробный график, в котором будут прописаны все встречи, отпуска и другие нюансы совместного времяпрепровождения с ребенком.

Заседание по этому делу состоится 3 ноября, а 25 октября в Тверской суд поступил отзыв на заявление Дмитрия — теперь органы опеки проверяют условия проживания родителей девочки в соответствии со стандартной процедурой.

Тем временем люди из окружения пары поделились со «СтарХитом» подробностями их отношений. Как отметила подруга Гагариной, жалобы Исхакова не имеют под собой оснований.