20 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
Дочери Екатерины Стриженовой трогательно поздравили маму с юбилеем. «Моя неповторимая счастливая мама, я тебя очень люблю и очень скучаю по тебе, и так хочу тебя обнять. С Днем Рождения», — написала Анастасия. «С днем рождения, Мама», — написала Саша.
Жена Олега Газманова поделилась настроением: «Сегодня международный день — СЧАСТЬЯ! Днем не обойтись, а вот задуматься о своём персональном счастье можно. А если каждый в этот день подумает об этом, вспомнит про это состояние, может в этот день такое очищение произойдет на планете ЗЕМЛЯ. Подойдите к друг другу, обнимите свое счастье покрепче и не отпускайте ни завтра, ни послезавтра... я уже одно, второе прижала к сердцу, жду следующую партию».
«Счастье не абсолютно.. оно относительно.. Счастье.. это когда не болит... Счастье.. когда здоровы дети... Счастье.. когда есть кому рассказать свой сон.. Счастье.. когда есть о ком подумать в одиночестве.. Счастье.. когда есть кому подумать о тебе.. Счастье.. когда на душе покой.. Счастье.. когда твои дети выросли достойными людьми.. Счастье.. когда у тебя есть утро.... Счастье.. когда тебе звонят просто так.. Счастье.. это просто отсутствие несчастья... Счастье.... его на самом деле так много.. а мы его все ждем и ждем.. не зная.. что оно-то бывает разное... Счастья Вам.. и Вашим близким», — высказалась Алсу.
Елена Летучая и Ингеборга Дапкунайте передают привет из спа-клиники в Испании.
Евгений Плющенко продемонстрировал нежность на фото с сыном. Яна Рудковская поделилась семейной фотографией с катка: «Сегодня был потрясающий день , мои парни открыли первый каток в истории на Мальдивах», — рассказала она.
Бейонсе похвасталась шикарным нарядом дочки.
Юлия Барановская рассказала о талантах своих детей: «Арсений всегда танцует, Яна стоит на голове , а Артем контролирует процесс. Так и живем».
Татьяна Навка показала «непростое, но довольно забавное упражнение»:
Анна Седокова похвасталась телом и пластикой:
Татьяна Буланова показала, как выглядела в детстве.
Надежда Бабкина рассказала о сюрпризе от родных в день ее рождения: «Дети и внуки сделали сюрприз - прилетели в Петербург, чтобы меня поздравить! От всей души благодарю всех, кто дозвонился, написал, поздравил в социальных сетях! Спасибо всем, кто был со мной рядом!»
Фото: instagram