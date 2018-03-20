20 марта: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд

Дочери Екатерины Стриженовой трогательно поздравили маму с юбилеем. «Моя неповторимая счастливая мама, я тебя очень люблю и очень скучаю по тебе, и так хочу тебя обнять. С Днем Рождения», — написала Анастасия. «С днем рождения, Мама», — написала Саша.

Жена Олега Газманова поделилась настроением: «Сегодня международный день — СЧАСТЬЯ! Днем не обойтись, а вот задуматься о своём персональном счастье можно. А если каждый в этот день подумает об этом, вспомнит про это состояние, может в этот день такое очищение произойдет на планете ЗЕМЛЯ. Подойдите к друг другу, обнимите свое счастье покрепче и не отпускайте ни завтра, ни послезавтра... я уже одно, второе прижала к сердцу, жду следующую партию».

«Счастье не абсолютно.. оно относительно.. Счастье.. это когда не болит... Счастье.. когда здоровы дети... Счастье.. когда есть кому рассказать свой сон.. Счастье.. когда есть о ком подумать в одиночестве.. Счастье.. когда есть кому подумать о тебе.. Счастье.. когда на душе покой.. Счастье.. когда твои дети выросли достойными людьми.. Счастье.. когда у тебя есть утро.... Счастье.. когда тебе звонят просто так.. Счастье.. это просто отсутствие несчастья... Счастье.... его на самом деле так много.. а мы его все ждем и ждем.. не зная.. что оно-то бывает разное... Счастья Вам.. и Вашим близким», — высказалась Алсу.

Елена Летучая и Ингеборга Дапкунайте передают привет из спа-клиники в Испании.