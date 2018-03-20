Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Этой фотографии 21 год»: юные Екатерина Стриженова и Андрей Малахов едят торт

1 / 2
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Андрей Малахов показал раритетное фото с молодой Екатериной Стриженовой.

Сегодня, 20 марта, Екатерина Стриженова отметила юбилей. Телеведущей исполнилось — трудно поверить — 50 лет. В честь этого события ее давний друг Андрей Малахов опубликовал их старое совместное фото.

«Дорогая @strizhenovae — этой фотографии 21 год. Мое новоселье в Москве. Моя первая столичная домашняя вечеринка (вписка). Все еще впереди — мы счастливы, молоды и беззаботны. Ты уже тогда настоящая звезда и пример для подражания. Рад, что за все эти годы ты осталась такой же светлой и доброй Катюшей, какую мы тебя ценим и любим... С юбилеем», — написал он.

Публикация от @malakhov007

Подписчики отметили, что друзья почти не изменились на это время и не выглядят на свой возраст.

Присоединяемся к поздравлениям!

Фото: instagram

Гороскоп