20 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Оксана Акиньшина встретила утро на корте.
Мария Кожевникова показала домашнее фото: «Утро совы :) Всем доброго!»
Светлана Бондарчук поделилась уютной семейной фотографией: «Дети бывают разные, большие и маленькие) бородатые и с косичками».
Игорь Крутой показал подросшую внучку: «Как быстро летит время... Вот и моя внучка получила в подарок свою первую машину! В добрый путь, Демичка! Как приятно зажигать радостью детские глаза».
Юлия Ковальчук похвасталась новым навыком: «Научилась краситься за 10 минут)) Нет, я всегда это делаю быстро, особенно перед выступлением, но теперь с появлением дочери, моя скорость увеличилась вдвое».
Нюша показала, как разбирает прическу после концерта: «О, да! Это дело не 2-х минут... девочки поймут».
Алсу устроила «концерт» подписчикам: «Когда под рукой нет микрофона, а душа поет. Вспомнила свою авторскую песню “Miracles”, которую написала 14 лет назад и посвятила тогда еще будущему мужу».
Наталья Водянова показала своих красивых и разных детей: «Дети, улыбаемся и машем, вас снимает VOGUE».
Екатарина Вилкова показала, как делает уроки с дочкой: «Снова в школу.....»
И присоединилась к популярному флешмобу: «На фото #катамаран и #мИфодий...... а теперь уже тетя Катя и дядя Миша. Меня в детстве брат называл "Катамаран", а я мечтала выступать, как Алла Борисовна Пугачева и ночами сторожить кондитерскую фабрику.... ну, почти, сбылось».
Елена Валюшкина тоже поделилась воспоминаниями: «Достают все из закромов свою молодость и детство. И я поддалась. Раньше-то рассаживались вокруг альбомов с фотографиями, и давай вспоминать, А помнишь?’ ‘’А вот это кто?!’’ Да ладно!!!!!’’ А где сейчас?!’’ Да ты что?! Никогда бы не подумала. Вот и мой телефон периодически мне напоминает. Нет места. Память заполнена. И удаляю, удаляю, удаляю. А вот альбомы лежат. И как всегда, только откроешь. И все. Завис. Пока до конца не досмотришь».
Игорь Николаев опубликовал трогательное видео: «Ночью ветром посрывало игрушки с елок... но это ничего! Повесим снова! Лишь бы выпал снег».
Иван Телегин тоже поделился нежностью: «Reunion».
Фото и видео: instagram
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