20 декабря: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Екатарина Вилкова показала, как делает уроки с дочкой: «Снова в школу.....»

И присоединилась к популярному флешмобу: «На фото #катамаран и #мИфодий...... а теперь уже тетя Катя и дядя Миша. Меня в детстве брат называл "Катамаран", а я мечтала выступать, как Алла Борисовна Пугачева и ночами сторожить кондитерскую фабрику.... ну, почти, сбылось».

Елена Валюшкина тоже поделилась воспоминаниями: «Достают все из закромов свою молодость и детство. И я поддалась. Раньше-то рассаживались вокруг альбомов с фотографиями, и давай вспоминать, А помнишь?’ ‘’А вот это кто?!’’ Да ладно!!!!!’’ А где сейчас?!’’ Да ты что?! Никогда бы не подумала. Вот и мой телефон периодически мне напоминает. Нет места. Память заполнена. И удаляю, удаляю, удаляю. А вот альбомы лежат. И как всегда, только откроешь. И все. Завис. Пока до конца не досмотришь».

Игорь Николаев опубликовал трогательное видео: «Ночью ветром посрывало игрушки с елок... но это ничего! Повесим снова! Лишь бы выпал снег».