20-21 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Сергей Лазарев поделился трогательным фото с детьми: 7-летним Никитой и 3-летней Анной. Семья позирует на фоне новогодней елки, которую артист поставил уже в ноябре. Лазарев отметил, что из-за плотного графика решил заняться созданием новогоднего настроения немного раньше, чтобы детям осталось больше времени порадоваться ожиданию наступающих праздников.

Лиза Пескова добавила редкое фото с братьями и рассказала, что раньше была более близка в общении с родителями, чем с Микой и Николаем. Но Елизавета смогла наладить связь с близкими, и теперь они с братьями настоящие друзья. «Могу сказать, что первые шаги делала я. Начинала чем-то делиться, что-то рассказывать, постепенно дала понять, что мне можно доверять и говорить со мной на любую тему».

Фотограф и бывший муж Полины Гагариной показал видео с прогулки с их общей дочерью Мией. В кадре девочка удивляется тому, как «Полин Гагарин смог отправиться в космос». 4-летняя Мия растет любознательным и творческим ребенком.