20-21 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @lazarevsergey/Instagram
Сергей Лазарев поделился трогательным фото с детьми: 7-летним Никитой и 3-летней Анной. Семья позирует на фоне новогодней елки, которую артист поставил уже в ноябре. Лазарев отметил, что из-за плотного графика решил заняться созданием новогоднего настроения немного раньше, чтобы детям осталось больше времени порадоваться ожиданию наступающих праздников.
Лиза Пескова добавила редкое фото с братьями и рассказала, что раньше была более близка в общении с родителями, чем с Микой и Николаем. Но Елизавета смогла наладить связь с близкими, и теперь они с братьями настоящие друзья. «Могу сказать, что первые шаги делала я. Начинала чем-то делиться, что-то рассказывать, постепенно дала понять, что мне можно доверять и говорить со мной на любую тему».
Фотограф и бывший муж Полины Гагариной показал видео с прогулки с их общей дочерью Мией. В кадре девочка удивляется тому, как «Полин Гагарин смог отправиться в космос». 4-летняя Мия растет любознательным и творческим ребенком.
Филипп Киркоров проводит воскресный день в компании своих 9-летних детей Аллы-Виктории и Мартина. Семья расположилась в гостиной, а наследники нежно обнимают звездного отца пока тот рассказывает им что-то увлекательное.
Анна Седокова выложила фото своего супруга Яниса Тиммы и призналась в том, что очень по нему скучает. Пара на данный момент находится в разлуке из-за занятости обоих. Но Седокова отмечает, что им все же удалось найти гармонию между любимым делом и любимым человеком. «Люди говорят, что нужно выбирать одно. Что нельзя быть счастливым. И в работе и в любви. А мы четко доказываем, что можно», — написала Анна.
Валерия опубликовала забавное видео жарких танцев перед супругом Иосифом Пригожиным. Пока певица двигается перед возлюбленным в роскошном серебристом платье-мини с разрезом, он в этот момент решает важные вопросы в телефоне и «не замечает» супругу.
Елена Захарова опубликовала снимок, сделанный фотографом Дарьей Орловой на Кинотавре-2021. Актриса позирует в яркой салатовой блузке с идеальной укладкой и макияжем. Стоит отметить, что на лице 46-летней Захаров нет ни единой морщинки.
Анастасия Костенко делится фотографией из отпуска. Супруга футболиста Дмитрия Тарасова стала мамой в третий раз всего пару недель назад, но уже может похвастаться роскошной фигурой. Модель позирует на фоне пальмы и белоснежного песка. «Я об этом мечтала все 9 месяцев», — подписала кадр Анастасия.
Подольская показала трогательные детские фото со своей сестрой Юлианой. Певица навестила маму и они вместе посмотрели архивные снимки супруги Владимира Преснякова. Артистка отметила, что ее младший сын Иван выглядит в точности как она в детстве.
Телеведущая Тина Канделаки показала новый осенний look, выбрав яркое зеленое пальто от бренда Bottega Veneta. Звезда дополнила образ черными широкими брюками, туфлями с модным острым мысом и объемной сумкой.
А Ксения Собчак примерила на себе необычный аутфит из 90-х. Журналистка сделала пышную укладку в стиле Примадонны и надела блестящие штаны и пиджак с огромным количеством декора. «Алла Борисовна, трепещите, я иду!» — забавно подписала кадр Ксения.
Актер Никита Ефремов после расставания с ведущей Марией Иваковой решил кардинально сменить имидж. Сын Михаила Ефремова перевоплотился в брюнета, обновив стрижку и покрасив волосы.
Ольга Орлова позирует на фоне новогодней елки в теплой Италии. Ведущая «Дома-2» отдыхает в Милане и желает всем нам победить пандемию, наверное, чтобы у всех была возможность путешествовать свободно. Звезда выбрала для прогулки расслабленный образ из простой черной футболки, удобных штанов и серого кардигана.
Татьяна Навка показала роскошный образ в золотом платье и с голливудской укладкой. Фигуристка призналась, что выбрала такой look неслучайно: «В детстве меня называли золотце. Образ навеян этим».
Фото и видео: Instagram