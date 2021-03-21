20-21 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @alsou_a/ Instagram
Алсу показала редкий кадр с мужем-бизнесменом. Звезда рассказала, что на днях они с супругом отметили 15 лет со дня свадьбы.
Яна Рудковская и ее сын Александр Плющенко провели выходные дома. «Проводили папу на Чемпионат Мира по фигурному катанию в Стокгольм ! Будем болеть за Сашу Трусову и за всю команду сборной России!!!», — подписала фото продюсер.
Ани Лорак приняла участие в пикантной съемке. Звезда позировала фотографу в стильном черном луке, состоящем из боди с замочком на груди и кожаного оверсайз пиджака.
Любовь Толкалина решила поздравить всех причастных с Днем поэзии. Актриса записала стихи собственного сочинения, которые опубликовала в своем блоге.
Невестка Валерии Лиана Шульгина показала роскошный подарок от мужа. Арсений преподнес любимой женщине шикарное колье известного бренда за 150 тысяч рублей.
А как вы провели выходные? Делитесь своими ответами в комментариях!
К слову, ранее мы писали о том, как прошел второй выпуск самого романтичного шоу на телевидении. Чем запомнилась новая серия «Холостяка»,читайте в нашем материале.
Фото и видео: Instagram
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