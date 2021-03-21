20-21 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Невестка Валерии Лиана Шульгина показала роскошный подарок от мужа. Арсений преподнес любимой женщине шикарное колье известного бренда за 150 тысяч рублей.

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К слову, ранее мы писали о том, как прошел второй выпуск самого романтичного шоу на телевидении. Чем запомнилась новая серия «Холостяка»,читайте в нашем материале.