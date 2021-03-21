Гонорар участницы, роман с братом героя и замужество: чем запомнился новый выпуск шоу «Холостяк»
Фото: @vebermariia/Instagram
Первая серия закончилась настоящим шоком как для участниц проекта, так и для зрителей. Всех ошарашило заявление Тимати о втором холостяке. В конце выпуска перед камерами неожиданно появился Егор Крид, который официально составил компанию своему другу в поиске настоящей любви.
Как оказалось, этот маневр был лишь шуткой артистов и некой провокацией. Друзья желали посмотреть, как отреагируют девушки и кого выберут в итоге. Некоторые признались, что знакомы с Егором, в связи с чем в коллективе возникла напряженная атмосфера. Исполнитель «Где ты, где я» поговорил с участницами наедине, чем довел некоторых из низ до слез.
Одна из участниц Кристина Кустова призналась, что она до сих пор находится замужем. Но, девушка сразу же отметила, что для нее штамп в паспорте не имеет никакого значения.
Следующим сюрпризом для рэпера стала информация о том, что у одной из участниц были романтические отношения с его родным младшим братом несколько лет назад. Любовь Лишневская честно сразу же призналась в этом Тимуру, поэтому он решил дать ей розу и оставил в проекте.
А девушкой, которой модельное агентство предложило крупную сумму за приход на шоу стала Лара Лепп. Но, блогер призналась, что отказалась от денег.
Проект покинули сразу 5 участниц — пианистка Елена Мир, радиоведущая Саша Маслакова, бьюти-эксперт Елизавета Фросина, журналистка Александра Свиридовская и модель Мария Лобанова.
А вы смотрите проект «Холостяк»? Пишите свои ответы в комментариях!
Фото и видео: Instagram, кадры из шоу
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