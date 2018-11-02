2 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Дарья Повереннова рассказала, как начинает день: «Немного про мой завтрак. После утренней пробежки, а бегаю я на голодный желудок, предпочитаю творог, 6% или обезжиренный, с каким-нибудь фруктом. Сегодня это хурма и горстка изюма. Из-за того, что в твороге много белка, насыщение наступает достаточно длительное. Особенно это важно зимой, когда холодно и хочется есть чаще, чем в тёплое время года. И позволяю себе с утра чашку американо с молоком. А что вы любите есть на завтрак».

Наталья Штурм похвасталась идеальным прессом и сверхспособности: «После похода в горы к дольмены и укуса клеща у меня открылись сверхспособности — я притягиваю ложки, вилки и тд. Можете не раздвигать пальчиками фото в поисках клея — его нет. Ложки, вилки держатся на чистом теле».

Кристина Орбакайте поделилась нежной фотографией с мужем: «Уставшие, но довольные». Кристина Асмус — тоже: «Совместное фото. Редкий, вымирающий вид. Выведенный методом шантажа и угроз. Девчат, а у вас как с этим делом? Часами уговариваете мужа сфоткаться или как я - в лучшем случае неделями?))))»