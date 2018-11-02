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2 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Дарьи Поверенновой

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Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Ирена Понарошку определилась с именем для сына: «Знакомьтесь, это Тео! Тео Лист!»

Мария Погребняк поделилась своим рецептом тыквенной каши:

Натали приготовила еще один салат:

Дарья Повереннова рассказала, как начинает день: «Немного про мой завтрак. После утренней пробежки, а бегаю я на голодный желудок, предпочитаю творог, 6% или обезжиренный, с каким-нибудь фруктом. Сегодня это хурма и горстка изюма. Из-за того, что в твороге много белка, насыщение наступает достаточно длительное. Особенно это важно зимой, когда холодно и хочется есть чаще, чем в тёплое время года. И позволяю себе с утра чашку американо с молоком. А что вы любите есть на завтрак».

Наталья Штурм похвасталась идеальным прессом и сверхспособности: «После похода в горы к дольмены и укуса клеща у меня открылись сверхспособности — я притягиваю ложки, вилки и тд. Можете не раздвигать пальчиками фото в поисках клея — его нет. Ложки, вилки держатся на чистом теле».

Кристина Орбакайте поделилась нежной фотографией с мужем: «Уставшие, но довольные». Кристина Асмус — тоже: «Совместное фото. Редкий, вымирающий вид. Выведенный методом шантажа и угроз. Девчат, а у вас как с этим делом? Часами уговариваете мужа сфоткаться или как я - в лучшем случае неделями?))))»

Кэтрин Зета-Джонс показала, как выглядела в детстве. Настасья Самбурская тоже опубликовала старое фото: «Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно) мне 13 лет. Если ещё раз спросят про пластику носа, пожалуйста, я наверное ее в 12 сделала. Радует, что мешки под глазами у меня с детства и никуда не делись. И что на юпи тоже можно вырасти здоровой и красивой))))».

Певица МакSим тоже показала архивное видео: «Мне здесь 13, брат, как обычно, рядом. Это вместо табуретки на кухне, не было у нас проигрывателя».

Муж Пелагеи показал редкое фото с ней: «День рождения Comedy Club».

Яна Поплавская показала фото с сыновьями: «Мои любимые! Старший и младший, мои мальчики выросли и смеясь называют меня "маленькой мамой". Обожаю друзей своих сыновей, заехала к старшему! Мы все вместе, это классно! Выходные впереди. Урааааааа!»

Максим Матвеев показал видео из гримерки: «"Кинастон" отыгран... спасибо Питер, спасибо всем дорогим, любимым партнерам, спасибо зрителям... было круто!!!!»

Ольга Кабо показала фото со съемок: «Катюша! Как же мы давно шли к нашей встрече на съемочной площадке! И, вот, дождались! О чем наше будущее кино? О сильной слабой женщине! О каждой из нас, потому что мы все непобедимо сильные и беззащитно слабые, мы ведь ЖЕНЩИНЫ) Так что, тема жизненная и животрепещущая... А, действительно, какие мы- девочки, девушки, женщины?... Вот в чем вопрос!»

Анита Цой впервые вышла в свет после выписки: «Вчера состоялся мой первый выход в свет после операции и сразу на гала-ужин Российской национальной музыкальной премии "Виктория". Отличный был вечер, душевная атмосфера, и, конечно, ряд прекрасных встреч с моими коллегами-академиками премии».

Наталья Подольская и Владимир Пресняков отправились в Нию-Йорк.

Евгений Плющенко похвастался приобретением:

Фото и видео: instagram

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