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1 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Павла Воли

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Как звезды провели первый день ноября — читайте в нашем дайджесте.

Павел Воля назвал жену «пираткой» и показал нежное селфи с ней.

Ольга Кабо поделилась интересной статистикой:

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Подсчитано, что балерина «протанцовывает» за спектакль примерно 18-20 километров. Интересно, а какое расстояние за спектакль проходит- пробегает-«проживает» актриса 🎭 , если она исполняет главную роль и до финала не уходит со сцены 💃🏻 ? Не буду заниматься математическими подсчётами, скажу только, что после закрытия занавеса мечтаешь добраться до гримерной, расшнуровать корсет, скинуть туфельки и рухнуть на диван 🛋, подняв ноги кверху, и лежать так, чтобы никто тебя не трогал. Хочется скорее «разгрузить» ножки от напряжения, обеспечить отток крови от конечностей, почувствовать равновесие и баланс, ощутить спокойствие. Чтобы как-то помочь своему организму пережить такой «финал дня», я для профилактики всегда принимаю Венарус. Благодаря нему даже после трехчасового сценического марафона ощущаю себя легко и одухотворенно! И сегодня именно такой случай, ведь играем #опасныесвязи ❤️ И я не могу позволить себе чувствовать усталость, зато позволяю правильно и во время ухаживать за собой и помогать моему телу быстрее восстанавливаться! #актриса @teatrmossoveta #спектакль

Публикация от Ольга Кабо (@kabo_olga)

Елена Летучая показала несколько эффективных упражнений:

Дмитрий Маликов похвастался работой артиста: «Неплохо устроился))) Нижний Новгород, Казань, спасибо! Это было феерично! Я Вас люблю!»

Анна Седокова публично обратилась к журналистам, раздувшим новость о ее госпитализации:

Виктория Бекхэм поделилась нежной фотографией дочки. Симона Юнусова — опубликовала фото внучки и ее мамы, модели Алены Шишковой: «Когда Мама рано пришла с работы». Денис Клявер гордится сыном: «Старший на каникулы приехал. После тренировки отлично помокли. Бицуха-то у сына скоро папкину догонит». Анна Хилькевич научила малышку делать забавные селфи. Сын Юлии Барановской получил футбольную форму.

Любовь Успенская рассказала, что отправилась с дочкой на лечение: «Друзья, улетаю в Швейцарию, с Танечкой, на очередную процедуру, хочу вашей любви и поддержки, наши дети-это всё, без нашей поддержки им очень плохо».

Пинк, Ферги и Джессика Альба опубликовали снимки с празднования Хэллоуина. Ольга Шелест показала, как нарядилась она и дети:

Бейонсе сменила прическу и цвет волос и стала выглядеть заметно моложе.

Натали изобрела новый салат:

А вы тоже так делаете?

Фото и видео: instagram

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