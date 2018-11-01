1 ноября: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Виктория Бекхэм поделилась нежной фотографией дочки. Симона Юнусова — опубликовала фото внучки и ее мамы, модели Алены Шишковой: «Когда Мама рано пришла с работы». Денис Клявер гордится сыном: «Старший на каникулы приехал. После тренировки отлично помокли. Бицуха-то у сына скоро папкину догонит». Анна Хилькевич научила малышку делать забавные селфи. Сын Юлии Барановской получил футбольную форму.

Любовь Успенская рассказала, что отправилась с дочкой на лечение: «Друзья, улетаю в Швейцарию, с Танечкой, на очередную процедуру, хочу вашей любви и поддержки, наши дети-это всё, без нашей поддержки им очень плохо».

Пинк, Ферги и Джессика Альба опубликовали снимки с празднования Хэллоуина. Ольга Шелест показала, как нарядилась она и дети: