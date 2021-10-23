2-летний сын Марии Мироновой выпервые увидел фильм с участием деда: видео реакции

Поклонники Марии Мироновой снова подметили, что, взрослея, ее наследник становится все больше похож на дедушку. «Чудо необыкновенное!» — прокомментировала Алика Смехова.

Мария Миронова родила своего второго сына в 46 лет. У нее также есть старший сын Андрей, его разница в возрасте с братом составляет 27 лет. Мария Миронова долго не комментировала появление ребенка и не выкладывала фото с ним, но через год после его рождения все-таки рассказала, как на нее повлияло позднее материнство.