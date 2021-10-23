2-летний сын Марии Мироновой выпервые увидел фильм с участием деда: видео реакции
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Фото: East News Russia
Актриса Мария Миронова с помощью кино устроила своему 2-летнему сыну Федору первую встречут со знаменитым дедом — актером Андреем Мироновым. Артистка решила показать малышу один из фильмов с его участием и включила фрагмент из сказки «Обыкновенное чудо». Мальчик следил за происходящим на экране, не отрывая взгляда, несколько минут. «Как будто все понимает», — умилилась звездная мама, назвав демонстрацию отрывка «первой встречей с дедушкой». И поделилась видео реакции сына с подписчиками.
Поклонники Марии Мироновой снова подметили, что, взрослея, ее наследник становится все больше похож на дедушку. «Чудо необыкновенное!» — прокомментировала Алика Смехова.
Мария Миронова родила своего второго сына в 46 лет. У нее также есть старший сын Андрей, его разница в возрасте с братом составляет 27 лет. Мария Миронова долго не комментировала появление ребенка и не выкладывала фото с ним, но через год после его рождения все-таки рассказала, как на нее повлияло позднее материнство.
Фото и видео: @mariya_mironova_actress/Instagram; East News