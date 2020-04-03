2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
я выбрал вместо рекламы.
Ирина Гринева показала домашнее фото: «Домашние Богини, вы как? Что я сделала за эту неделю? Ну я вот хотела ходить по дому нарядной — это у меня уже правило. Если что-то идет не так, нужно быть нарядной и красная помада очень помогает. Но в этот раз я так и не надела ничего, кроме пижамы. Благо, я почему-то накупила себе пижам еще до всей этой катавасии. Теперь у меня такой вот карантинный стиль».
Анна Хилькевич показала селфи в косметической маске: «Сходила сегодня к косметологу. Недорого вышло! Завтра записалась на коррекцию бровей», — шутит она.
Светлана Ходченкова тоже спасается юмором: «С животными же еще не запретили гулять, правда..?»
34-летняя топ-модель Бар Рафаэли показала расслабленное фото без макияжа.
Светлана Бондарчук сделала спортивное селфи с бойфрендом: «Прекрасно позанимались. А ВЫ делаете это вместе?»
Маргарита Симоньян поделилась нежным снимком мужа с младшей дочкой: «Карантинный папа».
Иван Охлобыстин показал фото с дочерью.
Светлана Зейналова записала видео с «особенной» дочерью: «Мы встречаем 2 Апреля — день распространения информации об аутизме, дома. На самоизоляции. Нечесаные и обожравшиеся. Но каждый день учимся».
Влад Топалов тоже показал, как проводит карантин: «Пока все нравится!)))) Главное — не включать новости и не читать их».
Юлия Ковальчук тоже рассказала, как проходит ее карантин:
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Привет, мои дорогие) Я вижу, сколько беспокойства у людей от необходимости быть дома 24/7. Давайте я расскажу про себя: у меня, если честно, время проходит совсем незаметно и даже с пользой. Во-первых, я высыпаюсь, что до этого было крайне редко, во-вторых, занимаюсь языками, ещё думаю над новыми проектами, сочиняю песни, а главное- больше общаюсь со своей семьей 👨👩👧 И еще один важный момент: я не читаю негатива, откровенных фейков про #коронавирус и все, что с ним связано. Если надо получить ответы на конкретные вопросы - смотрю официальную инфо. В карусели есть картинки с правилами самоизоляции - с сайта правительства Подмосковья, например. И я подписана на Андрея Воробьева, который отвечает на вопросы о #covid19 и что нам всем делать в этой ситуации: кто может получить пособие, можно ли ходить в магазин не рядом с домом и тд. Все четко, понятно и от этого становится спокойнее. Основное, что сейчас надо знать: #оставайтесьдома, оставайтесь людьми и займитесь собой! И главное- Всем здоровья❤#юлияковальчук #певица #ведущая #карантин #семья #любовь #музыка #здоровье #дом
Катерина Шпица объяснила хейтерам, почему публиковала фото и видео с отдыха во время карантина:
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Всех людей, которые кидались словесными испражнениями в мой адрес за то, что 20 марта я вывезла свою семью в Адлер , я спокойно , не раздражаясь, отправила в бан. Многим, по глупости, даже не пришло в голову прокрутить мою ленту вниз, чтоб понять, что я не «рванула в КК» после объявления выходных. Сама считаю, что относительно нашего менталитета нерабочая неделя вместо карантина- странная полумера, и возможно, такое поведение, как у туристов, купивших билеты на Чёрное море сразу после обращения президента, заложено в противоречивой человеческой природе независимо от народности. А что касается меня, имела возможность заблаговременно увезти своего ребёнка в более благоприятный климат ,не нарушая никаких законов- сделала это, не задумываясь. Дачи в Москве, пригодной для проживания большой семьей в межсезонье, у меня нет. Я рада, что интуиция подсказала мне, как поступить. Здесь сам факт, что в самоизоляции я проветриваю квартиру морским воздухом, приносит мне умиротворение. Я не допущу оскорблений и излияния неврозов в комментариях к моим постам, но моим согражданам при этом я сочувствую, потому что многие в панике от страха заразиться и в разы больше тех, кто в отчаянии от экономических последствий борьбы с коронавирусом, которые нам всем испытывать ещё очень долго. Это социальная трагедия без преувеличения. А злость от того, что у людей внутри страны, да и в мире, разные финансовые возможности и условия проживания и кто-то вынужден сидеть всё время карантина в каменной коробке, а кто-то комфортно пережидает карантин в загородном доме на большом участке- в этой ситуации вполне понятна. Расслоение, характерное для любого государства, идёт рука об руку с несправедливостью, обидой, завистью и болью. И весь негатив, который можно сейчас увидеть в дискуссиях о коронавирусе, обнажает глубокое несчастье людей и несовершенство системы, в которой мы живем. Все осложняется тем, что сидеть в каменной коробке в кругу любящей семьи- временная трудность, а делить это время с ненавистными супругами или раздражающими детьми, которых, как оказалось, не умеют любить- настоящее испытание. Наскрести любовь с донышка! И пережить.❤️ Фото: @aksentievaa
Татьяна Лазарева, которая попала в больницу накануне, рассказала о своем состоянии: «У меня все разрешилось — камень раздроблен, остаюсь под присмотром в больнице, завтра обещают отпустить».
Владимир Яглыч не смог не отреагировать на продление карантина: «Такой вот апрель..»
Фото и видео: Instagram
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