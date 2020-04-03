2 апреля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Ирина Гринева показала домашнее фото: «Домашние Богини, вы как? Что я сделала за эту неделю? Ну я вот хотела ходить по дому нарядной — это у меня уже правило. Если что-то идет не так, нужно быть нарядной и красная помада очень помогает. Но в этот раз я так и не надела ничего, кроме пижамы. Благо, я почему-то накупила себе пижам еще до всей этой катавасии. Теперь у меня такой вот карантинный стиль».

Анна Хилькевич показала селфи в косметической маске: «Сходила сегодня к косметологу. Недорого вышло! Завтра записалась на коррекцию бровей», — шутит она.

Светлана Ходченкова тоже спасается юмором: «С животными же еще не запретили гулять, правда..?»

34-летняя топ-модель Бар Рафаэли показала расслабленное фото без макияжа.

Светлана Бондарчук сделала спортивное селфи с бойфрендом: «Прекрасно позанимались. А ВЫ делаете это вместе?»

Маргарита Симоньян поделилась нежным снимком мужа с младшей дочкой: «Карантинный папа».

Иван Охлобыстин показал фото с дочерью.

Светлана Зейналова записала видео с «особенной» дочерью: «Мы встречаем 2 Апреля — день распространения информации об аутизме, дома. На самоизоляции. Нечесаные и обожравшиеся. Но каждый день учимся».