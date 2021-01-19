19 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: www.instagram.com/volochkova_art/
Звезды активно отмечают Крещение — кое-кто из звезд, в том числе Татьяна Навка и Анастасия Волочкова, окунулись в иордань. Некоторые от купания отказались, но не преминули поздравить поклонников, а Ольга Кабо на праздник отправилась в церковь.
Юлия Пересильд поделилась фотографией своих подросших дочек и питомца — «три мои девочки».
Лера Кудрявцева показала очень милое видео со своей дочкой — малышка со своей традиционной забавной прической сидит на детском стульчике и сосредоточенно жует морковку. К правильному питанию дети звезд привыкают с детства.
Ксения Алферова, которая предпочитает здоровый отдых за городом мальдивским курортам, поделилась новым ярким фото с зимней прогулки и анонсировала свои новые Рождественские посиделки.
Теплые и романтичные фотографии с супругом опубликовала Инна Михайлова, добавив в публикацию нежные стихи.
Молодая мама Лиана Шульгина тоже не сидит дома. Она отправилась на прогулку со своей малышкой Селин, которая родилась в первый день наступившего года.
Любовь Аксенова поделилась жутковатой фотографией в гриме — по словам актрисы, она выражает ее настроение в декабре и январе. Судя по всему, отдохнуть Любови не удалось.
Анастасия Решетова, вернувшаяся из Дубая в Москву, втянулась в трудовые будни и опубликовала стильный кадр на диване. Однако в сториз модели появилось пугающее фото под капельницей. Комментариев Анастасия не оставила, однако Тимати в своем блоге отметил, что на день летит в Москву.
Филипп Киркоров наслаждается отдыхом в Дубае — каникулы проходят отлично, а наряды становятся все более яркими.
Фото и видео: Instagram Татьяны Навки, Анастасии Волочковой, Филиппа Киркоров, Ольги Кабо, Лианы Шульгиной, Леры Кудрявцевой, Любови Аксеновой, Анастасии Решетовой, Ксении Алферовой, Инны Михайловой
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