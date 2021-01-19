19 января: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Звезды активно отмечают Крещение — кое-кто из звезд, в том числе Татьяна Навка и Анастасия Волочкова, окунулись в иордань. Некоторые от купания отказались, но не преминули поздравить поклонников, а Ольга Кабо на праздник отправилась в церковь.

Юлия Пересильд поделилась фотографией своих подросших дочек и питомца — «три мои девочки».

Лера Кудрявцева показала очень милое видео со своей дочкой — малышка со своей традиционной забавной прической сидит на детском стульчике и сосредоточенно жует морковку. К правильному питанию дети звезд привыкают с детства.