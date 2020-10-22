Красавица-жена Стаса Михайлова покорила Сеть фото в прозрачном кимоно

Михайлова примерила образ роковой дамы, облачившись в черное платье-кимоно с широкими фигурными рукавами и шелковым поясом, имитирующим традиционный японский пояс оби. Полупрозрачный гипюр с растительным паттерном соединен с глянцевым блеском атласа и мерцающими деталями. Наряд интригующе приоткрывает соблазнительное бра. Дополнило вечерний look лаконичное колье и кольцо с увесистым бриллиантом. Романтичности образу добавила прическа с легкими локонами и мейкап с акцентом на глаза.

Поклонники щедро одаривали музу Стаса Михайлова комплиментами. «Самая красивая женщина на планете», «Вы прекрасны!», «Очаровательная женщина», «На Инну хоть мешок одень — все равно блистать будет!», «Продолжаешь удивлять и радовать своей красотой нас и Стаса», «Просто неземная!», «Вы королева!» — пишут в комментариях.