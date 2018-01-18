О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Криштиану Роналду показал романтическое фото с Джорджиной Родригес. Татьяна Навка с дочкой сделали одинаковые фотографии в прыжке: «Каждому человеку нужен толчок, ну а для ребёнка, самым лучшим толчком является пример его родителей!!!»

Максим Фадеев опубликовал уютную фотографию с подопечной: «Сейчас Наргиз отдыхает с семьёй . Сегодня утром прислала вот такую фотографию. На ней она читает своему внуку Ною книгу))) Как же быстро растут наши дети, что уж говорить о внуках. Хочется удержать каждый момент с ними, как можно дольше, особенно, пока они маленькие и ценить каждый прожитый миг рядом. PS Наргиз так мила в роли бабушки, согласны???»

Тутта Ларсен гордится новым поколением: «Я сегодня стала участником отличного мероприятия - конкурса Мисс МГУ 2018. Из 269 заявок было выбрано 12 самых умных и красивых девушек лучшего вуза страны. Одна филолог, одна психолог, одна политолог и почти все остальные - физики-математики! Большая часть девочек - золотые медалистки со 100 баллами по ЕГЭ! А еще они потрясающе танцуют, поют и прекрасно выражают свои мысли. Я в приятном шоке».