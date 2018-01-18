19 января: самые интересные фото и новости из Instagram звезд
Иииии вот онааа!!! Мисс МГУ 2018 Полина Тихонова! Замечательная девушка, умница с прекрасным чувством юмора и огромным добрым сердцем. Она родом из Магнитогорска, окончила школу с серебряной медалью и получила максимальные 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Изучает политические технологии на 4м курсе МГУ, специализируется на кафедре социологии и психологии политики. Полина с детства занимается спортом, имеет разряд по легкой атлетике в беге на 100 метров. Каждый год она ездит работать вожатой в детские лагеря, где имеет прозвище «Друг всех детей». Гордость, радость и огромное уважение к этим чудесным девушкам, которые добиваются таких вершин! #миссмгу2018
Друзья, ну, наверное уже многие слышали наши последние новости. Как-то из цветочков и лодочек, мои аккаунты превратились в сводку криминальных новостей. Не успели мы хоть немного прийти в себя после пожара, как у нас украли машину (саму машину мы экстренно эвакуировали и она у нас, но фактически она не моя, как мы её эвакуировали, и как чудом успели, это вообще достойная экранизации история, но об этом в другой раз). После восстановления паспорта, я поехала восстановить ПТС и в ГАИ мне сказали, что машина не моя. Мою машину некий мужчина, представившийся моим мужем продал некой женщине. Купила эта женщина мою машину в Туле, хотя сама она живет в Москве, деньги передала налом, отследить какое-либо движение денег невозможно. Договор купли-продажи оформлен на сгоревший паспорт. Мои документы на машину, да и на всё остальное, естественно, сгорели, ну, по крайней мере я раньше так думала, теперь уже не знаю. Во все должные органы мы обратились, но как-то вот за 23 дня дело так и не завели, вообще, всё что происходило в Балашихинском ОВД и ГИБДД выглядело очень странно, но «странно», конечно, к делу не пришьёшь. В любом случае, эксперту хватило просто взгляда на документы, чтобы констатировать факт подделки, но сотрудников ГИБДД такие документы устроили, потом были данные, что вроде как на видео тех. осмотра никакой машины не было, потом появилась машина-двойник, хотя уже в день моего обращения в ОВД, я видела сотрудника ГИБДД с оригиналами моих документов, одетого не в форму ГИБДД, а в чёрной форме охранника почему-то. В общем, ситуация странная. Причины пожара пока устанавливаются, но в свете произошедших событий, я уже даже не знаю, что думать. Всё, что писали в прессе, как я уже говорила, неправда. Мы ничего не жарили, у нас не была включена плита, не горели свечи, мы не курили и не бегали с факелами по комнате. Помимо абсурдности всех этих версий, которые я не знаю, кто сочиняет, хуже всего то, что они сбивают с толку сотрудников МЧС и мешают нормальному расследованию. Было 3 часа ночи, мы спали, Платон встаёт в 7:30 в школу... ⬇️⬇️⬇️ Продолжение в комментах ⬇️⬇️⬇️