Звезды совершили обряд омовения в Крещенскую ночь.

Сегодня, 19 января, христиане отмечают Крещение Господня. В эту ночь принято окунаться в прорубь, впрочем, святой считается и вода в других водоемах. Российские звезды воспользовались случаем продемонстрировать приверженность традициям.

Для Ксении Собчак крещенское омовение стало первым в жизни. «Картина "Купание Классного Коня"!!», — с юмором отозвалась она о происходящем. Кандидат в президенты искупалась в сибирской реке Малая Ушайка при температуре воздуха -40. Купальник звезда купила тут же, в галантерее, за 1760 рублей.