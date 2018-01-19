Звезды совершили обряд омовения в Крещенскую ночь.

Сегодня, 19 января, христиане отмечают Крещение Господня. В эту ночь принято окунаться в прорубь, впрочем, святой считается и вода в других водоемах. Российские звезды воспользовались случаем продемонстрировать приверженность традициям.

Для Ксении Собчак крещенское омовение стало первым в жизни. «Картина "Купание Классного Коня"!!», — с юмором отозвалась она о происходящем. Кандидат в президенты искупалась в сибирской реке Малая Ушайка при температуре воздуха -40. Купальник звезда купила тут же, в галантерее, за 1760 рублей.

Владимир Путин, в отличие от Ксении, уже не первый год соблюдает эту традицию под прицелом фото и видеокамер — на Селигере:

Телезвезда Ангелина Вовк порадовала подписчиков своего блога очень оптимистичным видеороликом:

Анастасия Волочкова ощутила разницу температур после возвращения из своего мальдивского отпуска:

Елена Исинбаева рисковать не стала: «В прошлом году, первый раз окунулась в прорубь на Крещение... Эмоции непередаваемые! В этом году по понятным причинам окунуться не смогу, но в следующем окунусь обязательно! Такая благодать и заряд бодрости! С Праздником Крещения Господня Вас!»

Елена Ваенга совершила обряд синхронно с мужем:

Олег Газманов поздравил православных из теплых краев:

Любовь Толкалина окунулась заранее:

А в обители Преподобного Саввы уже произошло водосвятие. Мы решили не дожидаться ночи... с Крещенским сочельником! С водосвятием! С благодатью! Все, кто сегодня и в последующие дни окажутся в купели или проруби, получите молитву. С молитвой не страшно. Го́с­по­ди Бо́­же мой, да бу́дет дар Твой свя­ты́й: свя­та́я Твоя́ вода́ во ос­тав­ле́­ние гре­хо́в мои́х, в про­све­ще́­ние ума́ мо­его́, во укреп­ле́­ние ду­ше́в­ных и те­ле́с­ных сил мои́х, во здра́­вие ду­ши́ и те́­ла мо­его́, в покоре́ние страс­те́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному милосе́рдию Тво­ему́ мо­ли́т­ва­ми Пречи́стыя Твоея́ Ма́­те­ри и всех свя­ты́х Тво­и́х. Ами́нь.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

Посвященные Крещению записи появились также в блогах Татьяны Навки, Софи Кальчевой, Марины Александровой, Натальи Краско.

Фото: globallookpress, instagram