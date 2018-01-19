Владимир Путин, Ксения Собчак и другие российские знаменитости соблюдают крещенские традиции
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Звезды совершили обряд омовения в Крещенскую ночь.
А в обители Преподобного Саввы уже произошло водосвятие. Мы решили не дожидаться ночи... с Крещенским сочельником! С водосвятием! С благодатью! Все, кто сегодня и в последующие дни окажутся в купели или проруби, получите молитву. С молитвой не страшно. Го́споди Бо́же мой, да бу́дет дар Твой святы́й: свята́я Твоя́ вода́ во оставле́ние грехо́в мои́х, в просвеще́ние ума́ моего́, во укрепле́ние душе́вных и теле́сных сил мои́х, во здра́вие души́ и те́ла моего́, в покоре́ние страсте́й и не́мощей мои́х по безпреде́льному милосе́рдию Твоему́ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери и всех святы́х Твои́х. Ами́нь.