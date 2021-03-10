19-летний Даня Милохин купил свою первую машину

Молодой TikTok-блогер Даня Милохин заявил, что покупает себе первую машину. Какую именно, он пока не сообщил, однако новостью уже поделился в своем блоге в Instagram.

Подписчики, которые искреннее порадовались за своего кумира, предположили, что выбор Милохина пал на Mercedes.

«Зайки, я еду покупать машину! Ааа. Первая машина», — радуется Даня.

Милохину всего 19 лет, однако он уже успел стал миллионером. Ранее в интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак он рассказал о своих доходах и о том, как распоряжается деньгами.

Даня признается, что в первое время слава и богатство буквально ударили ему в голову, и он сорил деньгами — мог, например, заплатить своему водителю полмиллиона в месяц. Позже он одумался и стал распоряжаться грамотнее и бережливее:

«Стараюсь не сорить деньгами. Каждый месяц мне приходят разные суммы. Больше 2 миллионов рублей», — говорит Милохин.

Ранее Даня очень удивил своих подписчиков и побрился налысо — поклонники не смогли прийти к единому мнению, идет ему или нет.