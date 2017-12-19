О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Анна Седокова намекнула на новую влюбленность («Что нам снег.. И совсем не холодно ! Когда счастье переполняет, а в сердце пожар») и рассказала о кудряшках и комплексах: «Когда я была маленькая, я очень стеснялась своих кучеряшек. Мне так хотелось быть, как все. Все носили чёлку, а у меня она подскакивала и мне казалось, что я страшно уродлива. Я постоянно выпрямляла волосы, а потом уговорила крестную взять их и попросту состричь. Я помню, как плакала мама, когда увидела, что мы наделали. И только потом я поняла, что кучеряшки делали меня особенной. Только потом я поняла, что особенная и не похожая это круто. Мой большой нос, моя упитанная фигура и излишняя эмоциональность - все, на чем так крепко стояли стояли мои комплексы - это и есть я!»

Полина Гагарина начала подводить итоги года: «Последние недели перед Новым годом — время, когда хочется вспомнить и еще раз прочувствовать все, что произошло за эти 12 месяцев. Именно в эти минуты ты понимаешь, как много счастливых часов тебе подарили близкие люди. Мой Человек Года — это сын Андрей! Моя гордость. За этот год Андрей стал совсем взрослым — у него был первый юбилей! 10 лет — это вам не шутки. Так здорово, когда вы можете круто проводить вместе время не только как мама и сын, но и как настоящие друзья, по-взрослому обсуждать все, что волнует вас обоих. А еще он стал старшим братом, и я узнала, каким ответственным и заботливым растет мой сын. Горжусь и любуюсь каждый день!»

Анфиса Чехова пожаловалась на судьбу: