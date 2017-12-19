19 декабря: самые интересные фотографии и новости из Instagram звезд
В общем так... Все кто написали, что я лечу в Венецию - были правы. Те, кто написали, что я из Сочи леву в Сочи - 100% экстрасенсы. Потому как, благополучно долетев до Венеции, на паспортном контроле обнаружилось, что мой шенген закончился 14 декабря. Я так заработалась, что совсем забыла посмотреть до которого числа у меня шенген😭😭😭 Со мной впервые такое😢 И именно в мой юбилей, который я хотела отпраздновать в прекрасной Венеции с друзьями😢 Так иногда хочется жить в голливудской комедии, где итальянские таможенники , узнав, что я прилетела праздновать свой ДР, поют забавную песенку в стиле Челентано, пляшут массовый танец в аэропорту и пропускают меня со словами: «Прекрасная Синьорита, мы не хотим испортить вам праздник,проезжайте в нашу страну с просроченной визой, празднуйте, веселитесь! Это ваш день, будьте счастливы! » Но, голливудские комедии так отличаются от реального мира, в котором меня депортировали обратно в Сочи,не дав даже поговорить с подругой, которая одна осталась куковать в аэропорту Венеции😢 Теперь я экстренно придумываю план, как зализать раны...вернее как отпраздновать ДР в Сочи😢 Ужасно себя жалко, но, понятно, что сама я виновата🙄 Если вы пошлете мне немного своего сочувствия... буду очень Благодарна🙏🏼 Потому что, если честно, мне пипец как обидно☹️ Такие были грандиозные планы, такой был красивый, невозвратный номер в гостинице, в стиле фильма «Турист» с Джоли и Депом😞 Уже завтра я внушу себе, что всё к лучшему... но пока... я просто девочка, которая настроила планов, и по собственной рассеянности, пустила их коту под хвост☹️ Надеюсь, мой следующий год будет более позитивным, чем мой, неожиданно, подорванный праздник😪 А ещё сегодня День Рождения у моего друга @doctored.ru , который мне всю эту поездку организовал, и сам должен был ко мне прилететь! Прости меня, Эдичек, что я сорвала все наши планы🙏🏼😭 Друзья, поздравьте его, он прекрасный человек и мой верный друг!