О том, как звезды провели день, читайте в нашем дайджесте.

Екатерина Стриженова трогательно поздравила дочь с 17-летием. Анастасия Стоцкая поделилась нежными семейными фотографиями с 60-летия ее папы.

Поклонники Валерии и Иосифа Пригожина смогут увидеть, как их любимцы поют семейным квартетом. «В Новый год смотрите на СТС», — поделилась Валерия, а ее дочь опубликовала короткое видео:

Симона Юнусова, мама рэпера Тимати, показала, как занимается танцами его дочь:

Анна Седокова намекнула на новую влюбленность («Что нам снег.. И совсем не холодно ! Когда счастье переполняет, а в сердце пожар») и рассказала о кудряшках и комплексах: «Когда я была маленькая, я очень стеснялась своих кучеряшек. Мне так хотелось быть, как все. Все носили чёлку, а у меня она подскакивала и мне казалось, что я страшно уродлива. Я постоянно выпрямляла волосы, а потом уговорила крестную взять их и попросту состричь. Я помню, как плакала мама, когда увидела, что мы наделали. И только потом я поняла, что кучеряшки делали меня особенной. Только потом я поняла, что особенная и не похожая это круто. Мой большой нос, моя упитанная фигура и излишняя эмоциональность - все, на чем так крепко стояли стояли мои комплексы - это и есть я!»

Полина Гагарина начала подводить итоги года: «Последние недели перед Новым годом — время, когда хочется вспомнить и еще раз прочувствовать все, что произошло за эти 12 месяцев. Именно в эти минуты ты понимаешь, как много счастливых часов тебе подарили близкие люди. Мой Человек Года — это сын Андрей! Моя гордость. За этот год Андрей стал совсем взрослым — у него был первый юбилей! 10 лет — это вам не шутки. Так здорово, когда вы можете круто проводить вместе время не только как мама и сын, но и как настоящие друзья, по-взрослому обсуждать все, что волнует вас обоих. А еще он стал старшим братом, и я узнала, каким ответственным и заботливым растет мой сын. Горжусь и любуюсь каждый день!»

Анфиса Чехова пожаловалась на судьбу:

В общем так... Все кто написали, что я лечу в Венецию - были правы. Те, кто написали, что я из Сочи леву в Сочи - 100% экстрасенсы. Потому как, благополучно долетев до Венеции, на паспортном контроле обнаружилось, что мой шенген закончился 14 декабря. Я так заработалась, что совсем забыла посмотреть до которого числа у меня шенген😭😭😭 Со мной впервые такое😢 И именно в мой юбилей, который я хотела отпраздновать в прекрасной Венеции с друзьями😢 Так иногда хочется жить в голливудской комедии, где итальянские таможенники , узнав, что я прилетела праздновать свой ДР, поют забавную песенку в стиле Челентано, пляшут массовый танец в аэропорту и пропускают меня со словами: «Прекрасная Синьорита, мы не хотим испортить вам праздник,проезжайте в нашу страну с просроченной визой, празднуйте, веселитесь! Это ваш день, будьте счастливы! » Но, голливудские комедии так отличаются от реального мира, в котором меня депортировали обратно в Сочи,не дав даже поговорить с подругой, которая одна осталась куковать в аэропорту Венеции😢 Теперь я экстренно придумываю план, как зализать раны...вернее как отпраздновать ДР в Сочи😢 Ужасно себя жалко, но, понятно, что сама я виновата🙄 Если вы пошлете мне немного своего сочувствия... буду очень Благодарна🙏🏼 Потому что, если честно, мне пипец как обидно☹️ Такие были грандиозные планы, такой был красивый, невозвратный номер в гостинице, в стиле фильма «Турист» с Джоли и Депом😞 Уже завтра я внушу себе, что всё к лучшему... но пока... я просто девочка, которая настроила планов, и по собственной рассеянности, пустила их коту под хвост☹️ Надеюсь, мой следующий год будет более позитивным, чем мой, неожиданно, подорванный праздник😪 А ещё сегодня День Рождения у моего друга @doctored.ru , который мне всю эту поездку организовал, и сам должен был ко мне прилететь! Прости меня, Эдичек, что я сорвала все наши планы🙏🏼😭 Друзья, поздравьте его, он прекрасный человек и мой верный друг!

Публикация от Anfisa Chekhova (@achekhova)

Катя Лель показала, как веселится с подругами: «Загадываю желание между 3мя великолепными Натальями — Наташенькой Королевой, Наташенькой Палиновой и Наташенькой Бочкаревой. С Наступающим Новым Годом!»

Лайма Вайкуле рассекретила отрывок новогоднего номера: «А эту песню вы точно нигде не скачаете!!! Смотрите Новый год на Первом!!!»

Анна Нетребко поделилась рождественским настроением Александра Васильева:

И — фотографией с мужем: «Люблю тебя...».

Ксения Бородина поделилась частичкой новогоднего уюта.

Фото: instagram