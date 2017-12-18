49-летнюю Екатерину Стриженову назвали «сестренкой» и «подружкой» на фото с дочерью.

«Александра, тебе 17!!! Это прекрасное время, когда все впереди, когда за спиной крылья...», — написала она.

Сегодня младшей дочери Екатерины и Александра Стриженовых исполнилось 17 лет. Мама опубликовала в своем блоге трогательное поздравление и фотографию, на которой ее спутали с «сестренкой» или «подружкой» дочери.

«Какая красавица дочь!! Вся в маму!», «Папина копия — Александра!!!!», «Все самое лучшее от вас с мужем, необыкновенная красавица! Пусть будет счастлива!», «Катюша! Александра как греческая богиня! У Вас обе дочки красавицы», — обсуждают фото подписчики.

«Сестра?», «Как мама с дочкой?!!! Сестрички!!!)))», «Как две сестренки», «Красавицы! Выглядите как подружки! Дай бог вам счастья», — отмечают они, намекая на то, что и сама телеведущая выглядит просто замечательно.

Сама Саша принимает поздравления с праздником уже с полуночи. «День рождения — это только первый день 365-дневного путешествия вокруг Солнца. Постараюсь им насладиться! #HappyBDayToMe 19.12.2017! цветы для мамы @strizhenovae спасибо, что родила меня», — поблагодарила она маму.