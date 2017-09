О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Криштиану Роналду похвастался великолепным торсом. Ева Польна примерила новый образ: «"Аморр!" И глазами так: ваау!!», — прокомментировала она. Дмитрий Маликов предстал бруталом на новом снимке: «Под такой фоткой просится длинный философский пост про жизненный путь,истинные ценности,поиски себя, бла.бла бла.. Но писать я его не буду.. Потому что это НА ФИГ НИКОМУ НЕ НУЖНО!!!».

Юлия Высоцкая шлифует свою внешность. Нюша делится снимками, полными моря и свободы. Мария Шарапова похвасталась витриной со своими книгами «Неугомонная. Моя жизнь до сих пор» (Unstoppable. My Life So Far).

Певица Жасмин — показала редкое фото: «Главное фото вечера, мамочки в деле #АллаПугачева #МаринаЮдашкина #Жасмин #мамочки». Незадолго до этого она похвасталась своими стильными детьми: «Спешим с моими малышами на день рождения Лизы и Гарри Галкиных».

Юлия Проскурякова показала фотографии своей семьи на празднике у Гарри и Лизы Галкиных.