«Счастью моему четыре года»: Алла Пугачева поделилась милыми видео в день рождения близняшек Лизы и Гарри
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Сегодня в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина радостное событие — их детям, близняшками Лизе и Гарри, исполнилось четыре года.
Наследники звездной четы уже принимают поздравления от родных и близких. О том, как проходит праздник малышей, рассказала сама Примадонна, поделившись с поклонниками очень трогательными видео.
Близняшки уже получают подарки. Так, бабушка Алина подарила Лизе красивые розовые ролики, которые она тут же решила опробовать.
А Гарри получил в подарок военную форму. Как отметила мама, ему она очень идет.
Поклонники знаменитого семейства уже вовсю поздравляют малышей с днем рождения, желая им всего самого лучшего: «Какие хорошенькие детишки! Здоровья им, счастья и всего самого наилучшего! И вам Алла!», «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Ангелочки! Всех благ!», «Наши поздравления! Милые и славные детишки! Душа радуется видеть их! Здоровья родителям и детям!», «Поздравляю Гарика и Лизоньку! Пусть будут здоровы и счастливы!»
Фото: instagram, кадры из видео