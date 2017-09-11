Сегодня в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина радостное событие — их детям, близняшками Лизе и Гарри, исполнилось четыре года.

Наследники звездной четы уже принимают поздравления от родных и близких. О том, как проходит праздник малышей, рассказала сама Примадонна, поделившись с поклонниками очень трогательными видео.

Близняшки уже получают подарки. Так, бабушка Алина подарила Лизе красивые розовые ролики, которые она тут же решила опробовать.

А Гарри получил в подарок военную форму. Как отметила мама, ему она очень идет.