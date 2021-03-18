18 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: @liasanutiasheva/ Instagram
Рита Дакота показала подросшую дочь от Влада Соколовского. В комментариях под фото она подписала, что не заметила, как быстро пролетело время, а ее дочка уже успела повзрослеть.
Мария Петрова тоже показала уже совсем взрослую дочь от Алексея Тихонова. В комментариях подписчики отметили то, как похожа девочка на звездную маму.
Регина Тодоренко в своем аккаунте продемонстрировала, как занимается учебой с сыном.
А вот Ксения Бородина удивила поклонников резкой сменой образа — и появилась с эффектной короткой и стильной стрижкой. «Не выдержала душа поэта. Хотела отрастить волосы, но вот эта длина, ну вы знаете, когда ни туда ни сюда и в итоге», — заявила телеведущая.
Инна Михайлова показала маму своего знаменитого супруга. Женщина трогательно поздравила свекровь с днем рождения, и показала архивные семейные фотографии. «Сегодня День Рождения у мамы Стаса - Михайловой Людмилы Васильевны. Мы от всей души желаем, чтобы Вы были здоровы, чтобы Ваши глаза всегда светились радостью от достижений сына! Вам есть чем гордиться! Вместе Владимиром Борисовичем вот уже 60 лет идёте вместе рука об руку! Пример и образец настоящей семьи. Очень Вас любим!», — подписала кадры супруга Стаса Михайлова.
Саша Савельева запустила собственный бренд одежды для женщин. Певица показала стильные кадры в одежде своего бренда.
Ляйсан Утяшева и Павел Воля опубликовали снимки с Дубая. В кадре знаменитости предстали в роскошных нарядах.
Валенти Юдашкин с супругой отправились в театр.
А как провели этот день вы? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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