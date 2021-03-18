18 марта: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Мария Петрова тоже показала уже совсем взрослую дочь от Алексея Тихонова. В комментариях подписчики отметили то, как похожа девочка на звездную маму.

Регина Тодоренко в своем аккаунте продемонстрировала, как занимается учебой с сыном.

А вот Ксения Бородина удивила поклонников резкой сменой образа — и появилась с эффектной короткой и стильной стрижкой. «Не выдержала душа поэта. Хотела отрастить волосы, но вот эта длина, ну вы знаете, когда ни туда ни сюда и в итоге», — заявила телеведущая.