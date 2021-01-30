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18-летняя модель с синдромом Дауна снялась для обложки глянца

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Обложка журнала

Фото: @elle_mexico / Instagram

Элли Гольдштейн появилась на обложке Elle Mexico.

18-летняя модель стала первой девушкой с синдромом Дауна, когда-либо украшавшей страницы журналов. Она уже снялась для Vogue, в июле 2020 года была звездой рекламной кампании «Нетрадиционная красота» от Gucci, а недавно позировала для обложки Glamour. Красавица также стала весьма популярной среди модельеров. На этот раз она снялась для мексиканского издания журнала Elle. На обложке она позирует в белоснежном платье с открытыми плечами. Элли Гольдштейн предпочла яркий макияж с акцентом на губах. Под фото Элли призналась, что ей очень нравится обложка. «Я ужасно горжусь», — написала она.

В интервью модель призывает мировые бренды и издания чаще привлекать к работе людей с ограниченными возможностями. По ее словам, «каждый заслуживает шанса добиться самых заветных желаний». При этом она признает, что обществу предстоит пройти долгий путь, прежде чем модели-инвалиды станут мейнстримом. По словам Элли, люди должны видеть ее естественную красоту, и поэтому она настаивает, чтобы фото печатали без обработки.

Фото и видео: @elliejg16_zebedeemodel, @elle_mexico / Instagram

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