18-летняя модель с синдромом Дауна снялась для обложки глянца

18-летняя модель стала первой девушкой с синдромом Дауна, когда-либо украшавшей страницы журналов. Она уже снялась для Vogue, в июле 2020 года была звездой рекламной кампании «Нетрадиционная красота» от Gucci, а недавно позировала для обложки Glamour. Красавица также стала весьма популярной среди модельеров. На этот раз она снялась для мексиканского издания журнала Elle. На обложке она позирует в белоснежном платье с открытыми плечами. Элли Гольдштейн предпочла яркий макияж с акцентом на губах. Под фото Элли призналась, что ей очень нравится обложка. «Я ужасно горжусь», — написала она.