Модель с синдромом Дауна отказалась от ретуши своих фото для глянца

По словам Элли, люди должны видеть ее естественную красоту, и поэтому она настаивает, чтобы фото печатали без обработки.

«Я бы предпочла быть максимально естественной без ретуши и фильтров, чтобы продемонстрировать свою настоящую красоту. Люди должны понимать меня и видеть мою личность, а не инвалидность», - поделилась знаменитость.