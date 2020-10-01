Модель с синдромом Дауна отказалась от ретуши своих фото для глянца
Фото: instagram.com/elliejg16_zebedeemodel
18-летняя модель стала первой девушкой с синдромом Дауна, когда-либо украшавшей страницы журналов. Она уже снялась для Vogue, в июле 2020 года была звездой рекламной кампании «Нетрадиционная красота» от Gucci, а недавно позировала для обложки Glamour. Красавица также стала весьма популярной среди модельеров.
По словам Элли, люди должны видеть ее естественную красоту, и поэтому она настаивает, чтобы фото печатали без обработки.
«Я бы предпочла быть максимально естественной без ретуши и фильтров, чтобы продемонстрировать свою настоящую красоту. Люди должны понимать меня и видеть мою личность, а не инвалидность», - поделилась знаменитость.
В мир красоты Элли погрузила ее сестра Эмми. Вместе девушки ходили по магазинам и выбирали одежду.
«Мы так много всего делали вместе. Многие из моих нарядов выбирала она и до сих пор это делает! Я всегда была общительной, мечтала быть моделью, играть и прославиться, - говорит Голдштейн. – Всегда любила моду, макияж».
Девушка призывает мировые бренды и издания чаще привлекать к работе людей с ограниченными возможностями. По ее словам, «каждый заслуживает шанса добиться самых заветных желаний». При этом она признает, что обществу предстоит пройти долгий путь, прежде чем модели-инвалиды станут мейнстримом.
Фото: Instagram/ @elliejg16_zebedeemodel
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