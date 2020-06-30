Экс-жена Валерия Меладзе показала редкие фото дочерей из семейного альбома: «Детство закончилось»

Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина поделилась с подписчиками достижениями своих дочерей. В Instagram она опубликовала редкие фото из семейного альбома и рассказала, как взрослели Инга, София и Арина.

«Вот и все, детство закончилось... У меня светлая грусть внутри. Сегодня Соня получила диплом бакалавра. МГИМО окончен! Неделю назад и младшая Ариша закончила среднюю школу. Впереди — медицина, служение людям. Очень надеюсь, что мои дети смогут найти в жизни свое дело и состояться в профессии. Но самое главное — это оставаться человеком в любых обстоятельствах, а это экзамен длиною в жизнь! В добрый путь мои дорогие! Светлой дороги!», — написала Ирина в микроблоге.