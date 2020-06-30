Экс-жена Валерия Меладзе показала редкие фото дочерей из семейного альбома: «Детство закончилось»
Фото: instagram.com/irinameladze_/
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина поделилась с подписчиками достижениями своих дочерей. В Instagram она опубликовала редкие фото из семейного альбома и рассказала, как взрослели Инга, София и Арина.
«Вот и все, детство закончилось... У меня светлая грусть внутри. Сегодня Соня получила диплом бакалавра. МГИМО окончен! Неделю назад и младшая Ариша закончила среднюю школу. Впереди — медицина, служение людям. Очень надеюсь, что мои дети смогут найти в жизни свое дело и состояться в профессии. Но самое главное — это оставаться человеком в любых обстоятельствах, а это экзамен длиною в жизнь! В добрый путь мои дорогие! Светлой дороги!», — написала Ирина в микроблоге.
«Мамусюшка», «Пусть все сложится! С Богом», «Я думаю,с такой мамой девочки будут честными и справедливыми, хотя, ох как нелегко, порой жить с такими качествами в нашем мире...», «Девочки-доченьки — такие красавицы! Пусть будут самые счастливые! Ирочка, вы чудесная мама!», «Ирина, вам надо было быть немного жесткой, чтоб в те времена ухо востро держать. Видите, что сейчас Вера и Альбина не подпускают женщин красивых к мужьям. Эрику уволили и других не подпускают», — написали Ирине в комментариях.
Во время брака с Меладзе Ирина долгое время не подозревала, что муж живет на две семьи. Тогда у него уже был роман со своей бэк-вокалисткой Альбиной Джанабаевой, которая родила ему сына. «Я не могла даже подумать об Альбине, — позже призналась Ирина. — Она никакая, я не воспринимала ее как угрозу. А когда Костя взял ее в "ВИА Гру", я даже подумала, что у него вкус испортился. К тому же, если бы я все узнала раньше, то у меня не родилась бы Арина».
После развода с Ириной в 2014 году Меладзе тайно женился на Альбине Джанабаевой, у них растут два сына — Константин и лука.
Фото: Instagram Ирины Меладзе, Evguenii Matveev, Natalya Loginova/ Global Look press
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