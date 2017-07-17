Виктория Дайнеко чудом избежала пожара, Сергей Лазарев зажег с группой Serebro, Филипп Киркоров показал свою самую юную фанатку — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Сергей Лазарев раззадорил фанаток фотографией в форме спасателя и зажег в Турции с группой Serebro. Яна Рудковская похвасталась худыми ногами. Певица Слава показала «трех самых ярких девчонок шоу-бизнеса».

Максим Галкин рассказал, как научиться петь так же как он:

Сати Казанова показала фото с мамой и сестрой: «Пока Мама с нами — мы дети». Юлия Ковальчук поздравила маму с днем рождения. Ани Лорак и Ксения Собчак тоже поделились семейными фотографиями. Екатерина Вилкова показала трогательное фото детей. Эвелина Бледанс показала, как отдыхает с сыном в Ливадии.

Дана Борисова, дочь которой теперь живет с отцом и учится в британской школе, рассказала о скромной жизни в реабилитационной клинике: