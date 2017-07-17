Виктория Дайнеко чудом избежала пожара, Сергей Лазарев зажег с группой Serebro, Филипп Киркоров показал свою самую юную фанатку — о том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте

Сергей Лазарев раззадорил фанаток фотографией в форме спасателя и зажег в Турции с группой Serebro. Яна Рудковская похвасталась худыми ногами. Певица Слава показала «трех самых ярких девчонок шоу-бизнеса».

Наталья Подольская показала, как Агутины празднуют день рождения:

Максим Галкин рассказал, как научиться петь так же как он:

Сати Казанова показала фото с мамой и сестрой: «Пока Мама с нами — мы дети». Юлия Ковальчук поздравила маму с днем рождения. Ани Лорак и Ксения Собчак тоже поделились семейными фотографиями. Екатерина Вилкова показала трогательное фото детей. Эвелина Бледанс показала, как отдыхает с сыном в Ливадии.

Дана Борисова, дочь которой теперь живет с отцом и учится в британской школе, рассказала о скромной жизни в реабилитационной клинике:

Валерия восхитилась солнечными часами в старинном замке Грюйер. Виктория Дайнеко показала фото без макияжа и рассказала, как она едва спаслась от пожара:

Вообще это просто фото на документы. Но разговор не о нем. Никогда! Слышите?!? Никогда не оставляйте включённые электроприборы, когда ложитесь спать или уходите из дома! Сегодня на моих глазах абсолютно неожиданно, абсолютно нормальная стиральная машина загорелась! За считанные секунды ванная заполнилась дымом, а квартира едким запахом гари. Спасибо моей Натене @archi_kutcebo за то что вместе мы очень оперативно сработали и спасли от пожара весь дом, ну и добрым рабочим в посёлке, что быстро пришли на помощь. Это правда очень страшно. Особенно когда дома с ребёнком... Слава Богу все целы и все хорошо закончилось, за исключением умершей стиральной машины. А по набору того что хватаешь в первую очередь выбегая из квартиры, которая грозит тем что сгорит, можно составлять психологический тест😂😂😂

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)

Катя Гордон сочинила стихи про свадьбу Баскова и Лопыревой:

А Филипп Киркоров показал трогательное видео с самой юной фанаткой:

Фото: instagram.com