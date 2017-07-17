18 июля: самые интересные новости и фотографии в Instagram звезд
Сергей Лазарев раззадорил фанаток фотографией в форме спасателя и зажег в Турции с группой Serebro. Яна Рудковская похвасталась худыми ногами. Певица Слава показала «трех самых ярких девчонок шоу-бизнеса».
Наталья Подольская показала, как Агутины празднуют день рождения:
Традиционный День Рождения в традиционной ( слава) семье нашего дорогого Лёнеч😻ки @agutinleonid . Кстати, эти братья @agutinleonid и @presnyakovvladimir потом конечно обменялись своими нечаянно одинаковыми ( как у них водится) майками🙈 Люблю @avarum
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Natalia Podolskaya (@nataliapodolskaya)
Максим Галкин рассказал, как научиться петь так же как он:
Сати Казанова показала фото с мамой и сестрой: «Пока Мама с нами — мы дети». Юлия Ковальчук поздравила маму с днем рождения. Ани Лорак и Ксения Собчак тоже поделились семейными фотографиями. Екатерина Вилкова показала трогательное фото детей. Эвелина Бледанс показала, как отдыхает с сыном в Ливадии.
Дана Борисова, дочь которой теперь живет с отцом и учится в британской школе, рассказала о скромной жизни в реабилитационной клинике:
Валерия восхитилась солнечными часами в старинном замке Грюйер. Виктория Дайнеко показала фото без макияжа и рассказала, как она едва спаслась от пожара:
Вообще это просто фото на документы. Но разговор не о нем. Никогда! Слышите?!? Никогда не оставляйте включённые электроприборы, когда ложитесь спать или уходите из дома! Сегодня на моих глазах абсолютно неожиданно, абсолютно нормальная стиральная машина загорелась! За считанные секунды ванная заполнилась дымом, а квартира едким запахом гари. Спасибо моей Натене @archi_kutcebo за то что вместе мы очень оперативно сработали и спасли от пожара весь дом, ну и добрым рабочим в посёлке, что быстро пришли на помощь. Это правда очень страшно. Особенно когда дома с ребёнком... Слава Богу все целы и все хорошо закончилось, за исключением умершей стиральной машины. А по набору того что хватаешь в первую очередь выбегая из квартиры, которая грозит тем что сгорит, можно составлять психологический тест😂😂😂
Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)
Катя Гордон сочинила стихи про свадьбу Баскова и Лопыревой:
А Филипп Киркоров показал трогательное видео с самой юной фанаткой:
Алушта,18.07.17 Самый трогательный момент сегодняшнего шоу "Я" by @franco.dragone Самая юная зрительница этого вечера. Может когда нибудь и она приведёт на мой концерт свою дочь, как маму Ее привели когда то на мой концерт сюда же , но на 30 лет раньше))) 🎼🌹
Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)
Фото: instagram.com