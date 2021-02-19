18 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

«Моя зимняя страна чудес» — Яна Рудковская наслаждалась солнцем на прогулке с собакой в заснеженном саду. Среди сияющего снега телеведущая красовалась роскошной меховой жилетке и эффектных золотых штанах с лампасами.

Анна Седокова показала дерзкий образ в алом платье с разрезом на бедре и изящных шпильках-босоножках, выйди в мороз на улицу ради красивого кадра.

Топ модель Алеся Кафельникова извинилась за обнаженную фотосессию на Бали, которую пользователи Сети сочли оскорбительной. «У меня вообще не было цели обидеть местных жителей. Пожалуйста, извините, если вы видите в этом что-то еще» — написала девушка.