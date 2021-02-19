18 февраля: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
Фото: Global Look Press
Сын Оксаны Самойловой и Джигана празднует день рождения: маленькому Давиду исполнился один год.
Звездные родители закатили роскошную вечеринку в стиле мультфильма «Бос молокосос» с зоной для фотосессий, аниматорами и детским диджеем: на танцполе зажигали сестры именинника, красавицы Лея, Ариела и Майя. Инстамама Самойлова без устали документировала все мгновения детского праздника в Stories своего блога.
«Моя зимняя страна чудес» — Яна Рудковская наслаждалась солнцем на прогулке с собакой в заснеженном саду. Среди сияющего снега телеведущая красовалась роскошной меховой жилетке и эффектных золотых штанах с лампасами.
Анна Седокова показала дерзкий образ в алом платье с разрезом на бедре и изящных шпильках-босоножках, выйди в мороз на улицу ради красивого кадра.
Топ модель Алеся Кафельникова извинилась за обнаженную фотосессию на Бали, которую пользователи Сети сочли оскорбительной. «У меня вообще не было цели обидеть местных жителей. Пожалуйста, извините, если вы видите в этом что-то еще» — написала девушка.
Беременная модель и fashion-блогер Елена Перминова отметила свой 5000-й пост в Instagram и показала округлившийся животик в интимной фотосессии с расстегнутой рубашкой.
Рената Литвинова покрасовалась в стильном пиджаке на голое тело в ожидании нового альбома Земфиры и премьеры собственного спектакля «Звезда вашего периода».
Сергей Лазарев показал бекстейдж со съемок и довел поклонников до слез трогательным и глубоким клипом, перед этим подразнив фанатов тизером музыкального видео в своем Instagram.
Песчаный пляж, тиара и солнечные очки — Пэрис Хилтон показала новые фото с помолвки. «Сбылась моя сказочная мечта! Я так люблю своего будущего мужа! Лучший сюрприз на день рождения!» — подписала певица фотоснимки.
Ким Кардашьян опубликовала снимок с обнаженной фотосессии, на котором предстала в удивительном наряде из розовых пионов.
Джиджи Хадид стала героиней фэшн-игры от американского Vogue. В своем Instagram она показала подписчикам, как играет за свою героиню, красуясь на экране в нарядах от Celine, Gucci, Proenza Schouler и других люксовых брендов.
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Фото и видео: Instagram
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