Пэрис Хилтон объявила о помолвке со своим избранником

«Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и в мой день рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала "да", "да навсегда". Он единственный, с кем бы я хотела провести всю жизнь», — написала Пэрис.

Несмотря на то, что она уже получала предложения руки и сердца, и не раз, замужем наследница сети отелей так и не побывала. В этот раз, скорее всего, все будет по-другому, и свадьба состоится. Кроме того, ранее Хилтон заявляла, что мечтает о детях и уже готова к ним – кроме того, она очень хочет родить близнецов.

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