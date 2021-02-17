Пэрис Хилтон объявила о помолвке со своим избранником
Фото: Global Look Press
Пэрис Хилтон объявила, что выходит замуж за своего избранника, Картера Реума. Ее возлюбленный сделал ей предложение во время романтического путешествия по случаю ее дня рождения, который они отметили на частном острове.
Радостной новостью о помолвке звезда поделилась в своем Instagram.
«Когда вы находите свою вторую половинку, вы не просто знаете это, вы это чувствуете. Мой любимый и я были вместе с нашего первого свидания, и в мой день рождения он устроил поездку в тропический рай. Когда мы шли на ужин по пляжу, Картер привел меня к маленькой хижине, украшенной цветами, и опустился на одно колено. Я сказала "да", "да навсегда". Он единственный, с кем бы я хотела провести всю жизнь», — написала Пэрис.
Несмотря на то, что она уже получала предложения руки и сердца, и не раз, замужем наследница сети отелей так и не побывала. В этот раз, скорее всего, все будет по-другому, и свадьба состоится. Кроме того, ранее Хилтон заявляла, что мечтает о детях и уже готова к ним – кроме того, она очень хочет родить близнецов.
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Фото и видео: Global Look Press, Instagram Пэрис Хилтон
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